Огонь не тронул детский центр в «Гианте», но ущерб «Арлепарку» составил порядка 70 миллионов

Ущерб детскому развлекательному центру «Арлепарк», который располагался в сгоревшем торговом центре «Гиант», составил порядка 70 млн рублей. Об этом «Клопс» сообщил представитель заведения Алексей Жиленков. 

По его словам, внешне центр выглядит непострадавшим, но всё оборудование непригодно к эксплуатации. 

«Я был на месте происшествия, общался с экспертами и специалистами Гостехнадзора, — рассказал Алексей Жиленков. — Детское игровое оборудование должно быть выброшено, потому что пропиталось токсичными парами. Общий ущерб, который мы получили от пожара — 60-70 млн рублей».

Представитель «Арлепарка» затруднился назвать сроки возобновления работы.

«Проблема в том, что ещё непонятно окончательно, дадут ли восстановить торговый центр или нет. У нас такой бизнес, который просто взять и перенести на другую площадку не получится. Если будут какие-то льготные кредиты от Центра поддержки предпринимательства, да, мы будем, наверное, искать альтернативную площадку, независимо от того, что у нас будет в "Гианте"», — сказал Алексей Жиленков.

Не исключается возможность открыть детский развлекательный центр в отдельном здании: «Если бы нашёлся инвестор, то возможно, почему бы и нет? Хорошая локация плюс инвестор — можно было бы сделать неплохой проект». 

Арендаторы ТЦ «Гиант» рассчитывают на юридическую и финансовую поддержку от властей.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
Свежие новости по теме
«Если что-то было не так, мы бы без жертв не обошлись»: представитель собственника «Гианта» — о пожаре в ТЦ
Вчера
17:43
Огонь не тронул детский центр в «Гианте», но ущерб «Арлепарку» составил порядка 70 миллионов
Вчера
15:08
Власти рассказали, какую поддержку попросили арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант»
Вчера
11:01
Погорельцы из ТЦ «Гиант» после пожара пострадали от мародёров
17 апреля 2026
15:25
Арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант» объяснили, почему у них не было страховки
17 апреля 2026
13:10
Все новости по теме
