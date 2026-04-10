Гарантии от Матвиенко, молчание «Гианта» и самокаты в Светлогорске: какие события обсуждали на этой неделе

Дамир Батыршин Авторская колонка

Ссылка Матвиенко нам поможет На неделе ответ на угрозы безопасности Калининградской области со стороны недружественных соседей прозвучал на самом высоком уровне. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая является третьим лицом в государстве после президента и премьер-министра, заверила жителей региона, что им нечего опасаться. «Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — подчеркнула она. Понятно, что тихую блокаду со стороны соседних стран такого рода заявления устранить не смогут. А другие угрозы звучат пока в виде риторических оборотов. Но тем не менее, как говорится, лишнее напоминание, что Калининград не сирота и в случае чего за него есть кому заступиться, не помешает.

Точка напряжения На неделе Калининград обсуждал последствия грандиозного пожара ТЦ «Гиант», который случился в минувшее воскресенье. Арендаторы, лишившиеся своего бизнеса, потеряв всё, рассказывали о своей беде. Предприниматели решили объединиться, чтобы вместе решать свои проблемы. А самая главная из них, видимо, не то, что огонь уничтожил всё, что нажито непосильным трудом, а то, что на пострадавших никто не обращает внимания. Ни власти, у которых люди просят поддержки. Ни владелец злосчастного ТЦ, который просто находится в ауте и не выходит на связь. Долго такое равнодушие, конечно, продолжаться не может. Рано или поздно чиновникам придётся обратить внимание на проблемы. Ведь лишняя точка напряжения в и без того тревожном регионе вряд ли нужна кому-нибудь.

Крыша дома своего Калининградстат на неделе рассказал, сколько в Калининградской области строится индивидуальных жилых домов. Оказалось, по этому показателю мы опережаем среднероссийские. Если в 2025 году в регионе доля ИЖД в общем объёме новостроек составила 59,5%, то за два месяца 2026 года этот показатель вырос до 65,8%. В России, по данным «ДОМ.РФ», доля частных домов в общем объёме новостроек в 2025 году составила 58,7%. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 2%. Рост объёмов ИЖД вполне объясним. Право на семейную ипотеку и другие льготные программы есть не у всех, и многим приходится брать рыночную. Но стоимость квадратного метра в многоэтажке, как правило, намного выше, нежели в частном доме. Поэтому при общих затратах люди часто предпочитают жильё площадью побольше. В Калининградской области эта тенденция налицо, и регион идёт даже с некоторым опережением. Это тоже объяснимо. В области все дороги с твёрдым покрытием, территория компактная, инфраструктура тоже превосходит многие регионы страны. Поэтому свой дом выбирают всё чаще.

Электросамокаты в стойло В Светлогорске вслед за Калининградом и Зеленоградском тоже решили взяться за наведение порядка с арендными электросамокатами. Проект правил их использования вынесен на всеобщее обсуждение. Отрадно, что светлогорские чиновники озаботились регулированием этой сферы. Электросамокатов становится всё больше, всё чаще возникают конфликты между их пользователями и пешеходами. Если эти устройства невозможно запретить, важно поставить их в чёткие рамки или, образно говоря, в стойло. Чтобы и владельцы бизнеса, и пользователи понимали правила игры и знали, какое наказание им грозит за нарушение. В конце концов, пешеходы ведь не против электросамокатов. Если те не калечат прохожих и не сбивают их. И если самокаты не кидают где попало на улицах.