«Сгорел весь мой бизнес дотла»: торговцы рассказали, как спасались из полыхающего «Гианта» и чем обернулся пожар

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Владельцы магазинов в сгоревшем ТЦ «Гиант» оценивают ущерб миллионами. Люди потеряли товар, личные вещи, документы. Для многих это был единственный источник дохода. «Клопс» пообщался с продавцами и хозяевами торговых точек.

«Тревога чирикнула и затихла» Ирина (имя изменено) работала в магазине на первом этаже рядом с «Пятёрочкой». Она с содроганием вспоминает вчерашний день. «Я собиралась обедать. Прикрыла двери, разогрела картошку, стала заваривать чай. Тревога чирикнула секунд на десять и затихла — народ не сразу среагировал. Я почувствовала дымок. Выглянула в торговый зал — а там уже «Пятёрочки» не видно! Всё в чёрном дыму! Я быстро выключила компьютер, свет и бросилась закрывать магазин. Забыла сумку, документы, вещи. Руки трясутся, в замок не попадаю, а дым уже опустился почти до пола. Тогда я поняла, что надо ползти. Легла на пол и поползла по-пластунски к выходу». Ирине показалось, что она выбиралась последней. Почти не дыша, искала выход наощупь. Стёкла трещали и сыпались. В одном месте с потолка лилась вода. «Уже у входа на улицу я встала на четвереньки и выбегала по-собачьи. С ужасом понимаю, что в панике могла сделать несколько глубоких вдохов и остаться там навсегда. Дым был едкий, очень густой и ядовитый. Помимо товара на пять миллионов, сгорела моя сумка с кошельком, деньгами и документами, обувь. Выбежала босая, вся мокрая, но живая». Ирина добавляет, что продавец из магазина «Колибри» бросилась в подземный гараж спасать машину. Потом женщине было плохо, она 30 минут сидела в машине скорой помощи.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Кинули в примерочной штаны и побежали Наталья — владелица магазина InJersey, располагавшегося на втором этаже ТЦ. Днём к ней зашла пара покупателей. Пока женщина была в примерочной, сработала и выключилась сигнализация. «Мы привыкли — такое часто было. И тут её муж поднял голову и увидел в окно, что сверху валит чёрный дым. Он говорит: «Посмотрите, что там творится!» Я тут же сказала им выходить. Женщина бросила в примерочной штаны, и пара быстро выбежала. Следом стал кричать охранник: «Выходите!» Со стороны эскалатора уже всё было в дыму. Мы выбегали на улицу через запасной вход — рядом лестница. Сгорело всё за считаные минуты. Я такого в жизни не видела. Только товара было на два миллиона, не считая оборудования. В основном это была женская одежда. Я успела только схватить сумку и пальто. Была мысль забрать кассу и терминал, но в последнюю секунду не хотелось верить, что всё так серьёзно. Ничего не застраховано, и магазин у меня единственный». Наталья до сих пор не знает, что у них сгорело: «Ездила — никто ничего не знает. Есть обрушения внутри, пока нас не пускают. Если бы сигнализация сработала, как только начало гореть, мы бы успели что-то вынести... Из салона соседнего выбегали с мокрой головой, с краской на волосах. Одна женщина ногу сломала, когда бежала. Страшно, конечно».

«Ноги ватные — схватила сумку и бежала» Татьяна из магазина Love of fashion выбегала одна из последних. Она надышалась дымом, пришлось обратиться к медикам. Женщина с трудом говорит, кашляет и задыхается. «Мой отдел на втором этаже выгорел полностью. Товара нет, оборудования нет... Ущерб примерно миллион семьсот тысяч рублей. Покупателей в тот момент не было. Ни сигнализации, ни воды — ничего. Кто-то закричал, я вышла, смотрю — мой сосед уже магазин закрывает. Я сегодня не спала. Только глаза закрываю, а передо мной этот дым. Вспоминаю свои ватные ноги, я схватила куртку, сумку и бежала... Ни один человек не пришёл, никто не сказал, что мы горим. У меня пятый отдел от эскалатора, со стороны Московского проспекта», — рассказала женщина.

«Зрелище не для слабонервных» В магазине детских товаров тоже был только продавец. Женщина слышала сигнал, но не среагировала: на сирену уже не обращали внимания. Все продолжали сидеть, пока не подошёл охранник. «Через пожарный выход их эвакуировали. Ничего взять она не успела, — рассказала владелица торговой точки Татьяна. — Не могло же сразу всё полыхнуть. Наверное, где-то тлело, плавилось... Минус «Гианту», что сигнализации сразу не сработали. Ущерб у меня около двух миллионов. Точка была единственной. Нас туда ещё не пускали, пишут, что на нашем этаже всё печально. У кого-то всё выгорело. У других всё в саже, в воде — зрелище не для слабонервных».

Никаких перспектив Хозяйка магазина мужской одежды For Mens Ольга Алексеевна была на месте. Её торговая точка располагается на втором этаже. «Товара было на два-три миллиона. Удалось зайти туда после пожара. Видела, что там подростки лазают уже. Всё запаковано, но копоть страшная. Терминал весь в копоти, запах страшный стоит... Точка у меня одна. Никаких перспектив нам не обрисовали. Компенсация? Скорее всего ноль».

Магазин «Красотка» находится со стороны двора. «Товара было на миллионы, — говорит его хозяйка Светлана. — Часть стены целая, но что внутри, я не знаю. Администратор пишет, что доступа в ТЦ ещё нет».

Виктория в момент пожара находилась в своём магазине женской одежды Vikki shop. Часть торгового оборудования уцелела, а вот вся продукция сгорела: «Товара у нас на четыре миллиона. Это всё не подлежит восстановлению. У людей тут вся жизнь была». Собеседница «Клопс» добавляет, что в ТЦ и раньше были проблемы: то затопит, то потолок обрушится.

«Все сопереживают» Елена Герман владеет магазином «Шикарная дама» на втором этаже. Она видела, как её соседка, спасаясь, сломала ногу. Женщину на руках вынес молодой человек, когда этаж заволокло дымом. Елена успела выгнать с паркинга машину, за пожаром наблюдала с улицы. Ущерб предварительно оценивает в семь миллионов рублей. «Сгорел весь мой бизнес дотла, — рассказывает собеседница «Клопс». — Мы только отшили новую партию с янтарными пуговицами, даже не успели сфотографировать. К сожалению, я была не застрахована, но теперь это урок. Клиенты пишут и звонят — все сопереживают. Это вдохновляет не бросать всё и идти вперёд».

«Ни у кого ничего не застраховано » Виктория наблюдала за пожаром прямо из окна своей квартиры на Краснопрудной. Она живёт напротив своих магазинов детской одежды «Мажорики»: «Я сразу девочкам сказала: «Ничего не забирайте, бегите просто». Товара было в закупе где-то миллионов на 15». Два магазина Виктории сгорели уже во второй серии пожара: «Начала с вентиляции крыша гореть, и всё это перекинулось прямо на третий этаж». По словам женщины, страховки у неё не было, и такого пункта даже не было при заключении договора с собственником. «Мы ночь не спали», — трясущимся голосом говорит собеседница «Клопс».

Магазин женской одежды Mimi shop в воскресенье не работал. Его хозяйка Анна до сих пор точно не знает, что у неё уцелело. «Наш павильон на втором этаже. Знакомые смогли побывать на месте, сказали, что он вроде бы целый. Но понятно, что одежда убита, — рассказывает собеседница «Клопс». — Ни у кого ничего не застраховано. Мы вообще на новое ИП только переходили, ничего не успели».

Людмила, владелица магазина женской одежды и аксессуаров «Лисий хвост», сейчас в Краснодарском крае. Рассказывает: «У нас всё сгорело почти дотла. Остались только огрызки стоек. Единственный магазин, и туда вложено было столько, что мне даже страшно представить».