Матвиенко: Никогда Россия не допустит посягательств на Калининград и Балтийское море

Россия не позволит никому посягнуть на Калининградскую область и Балтийское море. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в регион, пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля. 

«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, любые провокации в отношении региона получат незамедлительный ответ. Глава Совфеда также отметила стратегическое значение области. По её словам, Калининград является форпостом России на западе, где базируется Балтийский флот, и играет важную роль в обеспечении безопасности страны.

В программе спикера Совфеда — посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов, а также обсуждение модернизации общественного транспорта в регионе. Матвиенко также планирует открыть новый пешеходный маршрут в центре Калининграда.

