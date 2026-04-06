«Вода с потолка не лилась»: владелица магазина — о пожаре в ТЦ «Гиант»

При пожаре в ТЦ «Гиант» отсутствовала система пожаротушения. Об этом «Клопс» сообщила владелица магазина в торговом центре Алиса, которая в ходе происшествия получила серьёзную травму.

По её словам, пожар начался около 14 часов. При этом поначалу инцидент не вызвал никакого беспокойства.

«Было обеденное время, — рассказала Алиса. — Я сидела за кассой и обедала. Вдруг сработала пожарная сигнализация. Такая тревога часто бывает у нас в «Гианте», поэтому никто не обратил внимания. Но когда повалил дым по коридору, я подскочила, схватила сумку и хотела бежать. Но споткнулась прямо около кассы и упала».

Женщина не могла двигаться и стала звать на помощь. Её увидела соседка павильона напротив и донесла до лестницы.

«А там меня мужчина вынес на руках и положил на лужайку. Кто-то вызвал скорую помощь, и её ждала, наверное, минут 20. Кстати, с потолка, как обычно во время пожара, вода не лилась, ничего не было», — отметила пострадавшая.

В настоящее время она находится в БСМП. Ей диагностировали перелом надколенника.

«Утром должна быть операция, — подчеркнула Алиса. — Лежу в палате и теперь у меня страх, что здесь тоже начнётся пожар».

Предприниматель лишилась своего бизнеса. Весь товар сгорел.

«Я в состоянии шока, вся моя душа была в моём магазине, — сообщила Алиса. — Оценивать ущерб не сейчас не берусь, сначала надо на ноги встать».