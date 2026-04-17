Арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант» объяснили, почему у них не было страховки

Лишь немногие арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант» застраховали свой бизнес, других отпугнула цена. Как можно было минимизировать последствия инцидента, обсуждалось на круглом столе «Клопс. Эксперты» в четверг, 16 апреля.

По словам директора регионального филиала СК «Росгосстрах» Натальи Балыбердиной, в числе пострадавших предпринимателей — два клиента компании. 

«Совокупный лимит ответственности по одному клиенту — 65 миллионов рублей, по второму — 4 миллиона рублей, — рассказала она. — Мы получили от этих клиентов заявления о событиях и работаем с ними».

Наталья Балыбердина подчеркнула, что непомерно высокая стоимость страховки — это миф. Участники круглого стола подтвердили, что не стали страховать свой бизнес и имущество именно потому, что им насчитали огромные суммы: «Отпугнула цена в 500 тысяч рублей в месяц». А кто-то собирался нанять страхового агента, но до дела так и не дошло.

По словам эксперта, универсальных схем страхования не существует, всегда есть варианты. Например, на 1 млн рублей стоимости товарных остатков страховка будет составлять 0,3% в год — это 3 тысячи рублей.

«Меньше, чем ОСАГО!» — воскликнул один из пострадавших арендаторов. Предприниматели согласились, что были недостаточно информированы о возможностях страхования.

По оценке пострадавших в «Гианте», общий размер ущерба превысил 400 млн рублей.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
