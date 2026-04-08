В Светлогорске хотят эвакуировать неправильно припаркованные самокаты и ограничат скорость на ряде улиц

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Светлогорска планируют ограничить скорость движения электросамокатов, а брошенный абы как транспорт — увозить на штрафстоянку. Проект правил пользования СИМ в курортном городе опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Работать на территории города смогут только операторы, заключившие соглашение с муниципалитетом. Для них введут чёткие требования к парковкам и эксплуатации техники. Проект проходит общественное обсуждение и вступит в силу после прохождения всех процедур и официального опубликования.

Где нельзя будет оставлять самокаты

Размещать СИМ разрешат только на специальных площадках, включённых в реестр. Запрещено оставлять самокаты:

на узких тротуарах (менее 1,5 метра); ближе трёх метров от пешеходных переходов; на газонах, детских и спортивных площадках; у входов в социальные объекты (ближе 10 метров); на проезжей части и в зонах запрета движения; на велодорожках и остановках общественного транспорта; самокаты должны стоять строго в пределах разметки и не мешать пешеходам и транспорту.

Скорость ограничат, а часть территорий закроют

Максимальная скорость движения СИМ в Светлогорске составит 20 км/ч. На отдельных участках её снизят до 15 км/ч.

Ограничения затронут, в частности:

променад; улицу Ленина; Калининградский проспект; парки и пешеходные зоны.

Кроме того, появятся зоны полного запрета движения. Среди них — отдельные участки променада, спуски к морю и подъёмы в центре города.

Контролировать соблюдение ограничений операторы должны автоматически — через программное ограничение скорости или блокировку самокатов.

За нарушения — эвакуация

Самым интересным и необычным для нашего региона выглядит пункт о нарушениях правил стоянки. Если самокат припаркован неправильно, оператор обязан устранить проблему в течение трёх часов после уведомления. В противном случае технику могут переместить на штрафстоянку. Аналогично поступают с автомобилями, правда, у водителей нет такой временной льготы.

Правила для пользователей

Предлагается запретить:

ездить в состоянии опьянения; перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией; пользоваться телефоном без гарнитуры; пересекать дорогу по зебре, не спешившись; завершать аренду не на официальной парковке.

Что грозит нарушителям — не указано. В Калининграде кикшеринговые компании могут оштрафовать клиента вплоть до 100 тысяч рублей. Правда, такое случается не так часто, поэтому по городу регулярно рассекают самокаты с двумя, а то и тремя седоками, а на переходах спешиваются единицы.