В Светлогорске хотят эвакуировать неправильно припаркованные самокаты и ограничат скорость на ряде улиц

Власти Светлогорска планируют ограничить скорость движения электросамокатов, а брошенный абы как транспорт — увозить на штрафстоянку. Проект правил пользования СИМ в курортном городе опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Работать на территории города смогут только операторы, заключившие соглашение с муниципалитетом. Для них введут чёткие требования к парковкам и эксплуатации техники. Проект проходит общественное обсуждение и вступит в силу после прохождения всех процедур и официального опубликования.
Где нельзя будет оставлять самокаты
Размещать СИМ разрешат только на специальных площадках, включённых в реестр. Запрещено оставлять самокаты:
- на узких тротуарах (менее 1,5 метра);
- ближе трёх метров от пешеходных переходов;
- на газонах, детских и спортивных площадках;
- у входов в социальные объекты (ближе 10 метров);
- на проезжей части и в зонах запрета движения;
- на велодорожках и остановках общественного транспорта;
- самокаты должны стоять строго в пределах разметки и не мешать пешеходам и транспорту.
Скорость ограничат, а часть территорий закроют
Максимальная скорость движения СИМ в Светлогорске составит 20 км/ч. На отдельных участках её снизят до 15 км/ч.
Ограничения затронут, в частности:
- променад;
- улицу Ленина;
- Калининградский проспект;
- парки и пешеходные зоны.
Кроме того, появятся зоны полного запрета движения. Среди них — отдельные участки променада, спуски к морю и подъёмы в центре города.
Контролировать соблюдение ограничений операторы должны автоматически — через программное ограничение скорости или блокировку самокатов.
За нарушения — эвакуация
Самым интересным и необычным для нашего региона выглядит пункт о нарушениях правил стоянки. Если самокат припаркован неправильно, оператор обязан устранить проблему в течение трёх часов после уведомления. В противном случае технику могут переместить на штрафстоянку. Аналогично поступают с автомобилями, правда, у водителей нет такой временной льготы.
Правила для пользователей
Предлагается запретить:
- ездить в состоянии опьянения;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;
- пользоваться телефоном без гарнитуры;
- пересекать дорогу по зебре, не спешившись;
- завершать аренду не на официальной парковке.
Что грозит нарушителям — не указано. В Калининграде кикшеринговые компании могут оштрафовать клиента вплоть до 100 тысяч рублей. Правда, такое случается не так часто, поэтому по городу регулярно рассекают самокаты с двумя, а то и тремя седоками, а на переходах спешиваются единицы.
