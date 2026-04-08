В Светлогорске хотят эвакуировать неправильно припаркованные самокаты и ограничат скорость на ряде улиц

Власти Светлогорска планируют ограничить скорость движения электросамокатов, а брошенный абы как транспорт — увозить на штрафстоянку. Проект правил пользования СИМ в курортном городе опубликован на портале нормативно-правовых актов.   

Работать на территории города смогут только операторы, заключившие соглашение с муниципалитетом. Для них введут чёткие требования к парковкам и эксплуатации техники. Проект проходит общественное обсуждение и вступит в силу после прохождения всех процедур и официального опубликования. 

Где нельзя будет оставлять самокаты

Размещать СИМ разрешат только на специальных площадках, включённых в реестр. Запрещено оставлять самокаты:

  1. на узких тротуарах (менее 1,5 метра);
  2. ближе трёх метров от пешеходных переходов;
  3. на газонах, детских и спортивных площадках;
  4. у входов в социальные объекты (ближе 10 метров);
  5. на проезжей части и в зонах запрета движения;
  6. на велодорожках и остановках общественного транспорта;
  7. самокаты должны стоять строго в пределах разметки и не мешать пешеходам и транспорту.

Скорость ограничат, а часть территорий закроют

Максимальная скорость движения СИМ в Светлогорске составит 20 км/ч. На отдельных участках её снизят до 15 км/ч.

Ограничения затронут, в частности:

  1. променад;
  2. улицу Ленина;
  3. Калининградский проспект;
  4. парки и пешеходные зоны.

Кроме того, появятся зоны полного запрета движения. Среди них — отдельные участки променада, спуски к морю и подъёмы в центре города.

Контролировать соблюдение ограничений операторы должны автоматически — через программное ограничение скорости или блокировку самокатов.

За нарушения — эвакуация

Самым интересным и необычным для нашего региона выглядит пункт о нарушениях правил стоянки. Если самокат припаркован неправильно, оператор обязан устранить проблему в течение трёх часов после уведомления. В противном случае технику могут переместить на штрафстоянку. Аналогично поступают с автомобилями, правда, у водителей нет такой временной льготы. 

Правила для пользователей

Предлагается запретить:

  1. ездить в состоянии опьянения;
  2. перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;
  3. пользоваться телефоном без гарнитуры;
  4. пересекать дорогу по зебре, не спешившись;
  5. завершать аренду не на официальной парковке.

Что грозит нарушителям — не указано. В Калининграде кикшеринговые компании могут оштрафовать клиента вплоть до 100 тысяч рублей. Правда, такое случается не так часто, поэтому по городу регулярно рассекают самокаты с двумя, а то и тремя седоками, а на переходах спешиваются единицы. 

В России предложили пускать к электросамокатам через «Госуслуги».

