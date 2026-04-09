Арендаторы ТЦ «Гиант», пострадавшие от пожара, не могут выйти на связь с собственником здания

В Калининграде при пожаре в ТЦ «Гиант» пострадали 73 предпринимателя, арендовавших площади в здании. Им пока не удаётся выйти на связь с собственником, чтобы обсудить ситуацию. Об этом «Клопс» сообщил председатель инициативной группы арендаторов, совладелец кинотеатра «Люмен» Павел Поникаровский.

В среду, 8 апреля, состоялось общее собрание пострадавших. Участники выбрали инициативную группу для координации действий и защиты своих прав. По словам арендаторов, они не знают причины пожара. Контактов с собственником «Гианта» нет.

«По нашей информации, он находится за границей», — отметил Павел Поникаровский.

На собрании было принято обращение к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных. Представители инициативной группы хотели бы встретиться с главой региона.

«У предпринимателей кредиты, поэтому хотелось бы рассмотреть возможные варианты по кредитным каникулам, — подчеркнул Павел Поникаровский. — Может быть, какая-то материальная помощь, может, выдать льготные кредиты или совсем беспроцентные, чтобы люди могли перекрутиться. Была бы не лишней и юридическая поддержка».

На собрании провели анкетирование, где всех попросили оценить убытки от пожара. Сейчас информация обрабатывается.

«Мы понимаем масштаб ущерба: у десятков предпринимателей полностью или частично уничтожен товар, нарушены бизнес-процессы, сотрудники оказались в подвешенном состоянии. Наша цель — не допустить, чтобы арендаторы остались один на один с последствиями пожара», — заявил Павел Поникаровский.

По данным ЕГРН, здание ТЦ «Гиант» кадастровой стоимостью 1,1 млрд рублей принадлежит ООО «Юг-Клиент» и ООО «Техномир». Основной вид деятельности компаний — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Согласно порталу «Прозрачный бизнес», генеральным директором и единственным учредителем этих фирм является калининградский бизнесмен Дмитрий Ксенофонтов. Он также возглавляет компанию «Маринпо».

Дмитрий Ксенофонтов оказался недоступен для комментария по ситуации. Представитель бизнесмена заявила корреспонденту «Клопс», что также не готова как-либо комментировать случившееся.