Заявка на два миллиона: как попасть в новый сезон «Бизнес Баттла» (краткая инструкция)

В Калининградской области идёт приём заявок в «Бизнес Баттл». Как начинающему предпринимателю попасть в восьмой сезон проекта? Мы собрали ответы на самые частые вопросы о том, как правильно сделать первый шаг.

Обязательно ли иметь действующее юрлицо: ИП или ООО?

Нет. Участвовать на равных могут как действующие предприниматели, так и физические лица старше 18 лет. Главное условие — у вас должен быть бизнес-проект или стартап, который вы горите желанием превратить в реальное дело или активно развивать в Калининградской области под руководством наставника.

Есть ли регистрационный взнос за участие в проекте?

Участие в проекте «Бизнес Баттл» бесплатно для всех заявителей.

Где и как подать заявку?

Всё происходит онлайн на сайте бизнесбаттл.рф. Выбирайте город Калининград, в центре главной страницы жмите кнопку «Подать заявку». Обязательно прочтите требования к участникам, с ними необходимо согласиться. Потом заполняйте анкету, предварительно изучив и продумав ответы на вопросы. Кстати, вот вам лайфхак по заполнению заявки: зайдите на сайте в раздел «Наставники» и изучите критерии выбора каждого из них, это поможет адаптировать вашу заявку и попасть точно в цель. И обязательно проверьте правильность указания ваших контактных данных (телефон и электронная почта).

Нужны ли для заявки какие-то документы? Что нужно подготовить заранее?

Подготовьте вашу фотографию крупным планом. По желанию можете прикрепить к заявке мотивационный видеоролик (до 60 секунд), его достаточно просто снять на телефон — здесь важна ваша энергия и суть идеи, а не голливудский монтаж.

Я отправил анкету. Что будет дальше?

Ожидайте приглашения и ссылки на регистрацию на День бизнеса, которые придут вам на электронную почту, указанную в заявке. На День бизнеса будут приглашены все заявители проекта, и там наставники озвучат свой выбор.

Начиная с 26 апреля заявки будут изучать наставники — топ-предприниматели Калининградской области. Они отберут самые перспективные идеи и сформируют списки участников своих команд. Кстати, будьте готовы к тому, что наставники могут связаться с вами, чтобы уточнить детали вашего бизнес-проекта.

Я уже подавал заявку в прошлые сезоны, но меня не выбрали. Есть ли смысл попробовать снова?

Есть! Во-первых, в каждом сезоне состав наставников и их критерии меняются. Во-вторых, за прошедшее время ваш проект наверняка изменился, а вы провели работу над ошибками. Наставники ценят целеустремлённость. Подавайте заявку снова и докажите, что теперь вы точно готовы дойти до финала.

Успейте заявить о себе! Приём заявок в восьмой сезон открыт до 18:00 26 апреля 2026 года включительно на сайте бизнесбаттл.рф.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».