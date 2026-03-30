15:39

«Не было не только в городе, но и в стране»: защита Фёдорова обжаловала приговор и назвала главные аргументы

  1. Калининград
Автор:

Защита экс-ректора БФУ Александра Фёдорова подала апелляционную жалобу на приговор суда Ленинградского района Калининграда. Об этом «Клопс» рассказал адвокат Олег Полленский.

Приговор был обжалован 25 марта. Главный аргумент защиты — это выводы суда о ряде эпизодов передачи денег, не соответствующих фактическим обстоятельствам. 

«Мы считаем, что некоторые эпизоды никаким образом не то что даже не доказаны — их и не могло быть, поскольку его [Фёдорова] не было не только в городе, но и в стране», — заявил собеседник «Клопс». 

Вторая жалоба касается показаний свидетелей. Адвокат обратил внимание на то, что эти сотрудники вуза утверждают: деньги они получали, но никому их не отдавали.

«Мы полагаем, что это обстоятельство тоже должно быть проверено судом апелляционной инстанции», — говорит адвокат.

По словам Полленского, жалоба согласована с самим Фёдоровым. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Защитник рассказал о состоянии экс-ректора, который с июля позапрошлого года находится в СИЗО: «Книги есть, читает. Он считает, что условия в СИЗО приемлемые, поэтому никаких жалоб не высказывает. Тяжеловато, конечно, уже просто чисто физически, потому что уже скоро два года. Там всё-таки условия такие, что очень мало свободного пространства и мало свежего воздуха. Всё остальное в норме».

27 февраля Александру Фёдорову и его заместителю Елене Мялкиной вынесли приговор. Экс-ректора приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Тема:
Уголовное дело о крупной растрате в БФУ имени Канта
«Не было не только в городе, но и в стране»: защита Фёдорова обжаловала приговор и назвала главные аргументы
15:39
215
Суды