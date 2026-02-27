В Калининграде вынесли приговор экс-проректору БФУ Елене Мялкиной (фото)

В Калининграде вынесли приговор экс-проректору БФУ Елене Мялкиной (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Экс-проректор БФУ имени Канта Елена Мялкина приговорена к трём годам лишения свободы и 300 тысячам рублей штрафа. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в пятницу, 27 февраля.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год Мялкина вместе с экс-ректором Александром Фёдоровым участвовала в хищении бюджетных средств университета. Сотрудникам необоснованно начислялись завышенные стимулирующие выплаты, которые они обналичивали и передавали руководству. Общая сумма ущерба составила более 35 миллионов рублей.

Ленинградский районный суд признал бывшего проректора БФУ виновной в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере»). Елена Мялкина взята под стражу в зале суда и проведёт три года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сторона защиты намерена подать апелляцию.

В Калининграде вынесли приговор экс-проректору БФУ Елене Мялкиной (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Расследование по уголовному делу началось в июле 2024 года. Мялкина обжаловала своё нахождение в СИЗО. Она ссылалась на то, что выполняла те же функции, что и свидетели, а также имеет проблемы со здоровьем.

Уголовное дело о крупной растрате в БФУ имени Канта
Свежие новости по теме
«Говорящая» толстовка и полный зал бывших коллег: как оглашали приговор Фёдорову и Мялкиной (фото)
27 февраля 2026
18:15
В Калининграде вынесли приговор экс-проректору БФУ Елене Мялкиной (фото)
27 февраля 2026
15:24
В Калининграде вынесли приговор экс-ректору БФУ Александру Фёдорову (фото)
27 февраля 2026
15:21
В Калининграде началось последнее заседание суда по делу о крупной растрате в БФУ: Фёдоров и Мялкина ждут приговор
27 февраля 2026
15:17
«Храни господь близких моих»: репортаж из зала суда, где экс-ректор БФУ Фёдоров и его заместитель Мялкина произнесли последние слова (фото)
26 февраля 2026
20:46
Все новости по теме
