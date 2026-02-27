15:21

В Калининграде вынесли приговор экс-ректору БФУ Александру Фёдорову (фото)

  1. Калининград
Автор:
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Экс-ректор БФУ имени Канта Александр Фёдоров приговорён Ленинградским районным судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в пятницу, 27 февраля. 

По версии следствия, с 2019 по 2024 год руководители университета разработали схему хищения бюджетных средств. Сотрудникам необоснованно начислялись завышенные стимулирующие выплаты, которые они обналичивали и передавали руководству. Общая сумма ущерба, по данным обвинения, составила более 35 миллионов рублей.

Экс-ректор БФУ имени Канта Александр Фёдоров признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере»). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, адвокаты намерены подать апелляцию.

Уголовное дело на Александра Фёдорова завели в июле 2024 года. На стадии предварительного следствия Фёдоров добровольно возместил в полном объёме материальный ущерб, причинённый университету. 

Тема:
Уголовное дело о крупной растрате в БФУ имени Канта
Свежие новости по теме
Все новости по теме
5 222
Суды