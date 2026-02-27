В Калининграде началось последнее заседание суда по делу о крупной растрате в БФУ: Фёдоров и Мялкина ждут приговор

В Ленинградском районном суде Калининграда началось последнее заседание по уголовному делу о крупной растрате в БФУ имени Канта. Экс-ректор Александр Фёдоров и его бывший заместитель Елена Мялкина ожидают вынесения приговора. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в пятницу, 27 февраля.
Оглашает приговор судья Елена Зимина. В зале находится экс-проректор Елена Мялкина, она пришла с матерью. Подсудимая одета в толстовку с надписью payroll no minds («зарплата не имеет значения»). Из СИЗО привезли бывшего ректора Александра Фёдорова, он ведёт себя сдержанно.
Гособвинитель запросил для Фёдорова 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, для Мялкиной — 4 года. Адвокат экс-проректора настаивал, что действия его подзащитной должны квалифицироваться как пособничество в совершении преступления другим лицом.