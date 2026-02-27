«Говорящая» толстовка и полный зал бывших коллег: как оглашали приговор Фёдорову и Мялкиной (фото)

В Калининграде завершился суд по громкому уголовному делу о крупной растрате в БФУ имени Канта. За процессом в пятницу, 27 февраля, наблюдали корреспонденты «Клопс».
Экс-проректор Елена Мялкина надела на оглашение приговора толстовку с говорящей надписью, а её бывший руководитель Александр Фёдоров с мрачной полуулыбкой следил за происходящим.
Атмосфера в зале Ленинградского районного суда за несколько минут до оглашения приговора была напряжённой. Бывших коллег Фёдорова было так много, что они заняли почти все места для слушателей.
Александр Фёдоров слушал вердикт со спокойствием. После приговора он поднял вверх два пальца. «Виктория» предназначалась кому-то в зале.
Экс-проректор тоже держалась стоически. Она пришла со своей мамой: пожилая женщина опиралась на две трости. При подсудимой был пакет — по всей видимости, с вещами. На толстовке Мялкиной бросалась в глаза надпись Payrollminds и логотип международной компании из Нидерландов, занимающейся консалтингом по операциям с заработной платой. Как выявило следствие, Фёдоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза, расходуя эти премии на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета. Сумма ущерба, причинённого вузу, составила 35,1 млн рублей.
Адвокат Мялкиной Алексей Галактионов посчитал, что суд оказался слишком суров по отношению к его подзащитной и не учёл среди прочего наличие тяжёлого заболевания. Бывший проректор вышла из зала в наручниках. Домашний арест Елены Мялкиной закончился.
Бывшие коллеги Фёдорова и, видимо, его сторонницы не скрывали эмоций. По их мнению, в деле было много несостыковок.
«Вопрос простой. Где деньги? Почему у одной есть квартира и новая машина, а другой ездил на старенькой 15-летней машине?» — сравнила положение Фёдорова и Мялкиной собеседница «Клопс».
Другая напомнила, что экс-ректор был настоящим учёным: «Когда у Фёдорова вывозили вещи, там были одни книги и только книги! Наверное, он их купил на те деньги, которые ему приписывают. Но только он их все прочитал».
Экс-ректора БФУ имени Канта Александра Фёдорова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Елена Мялкина будет отбывать наказание в виде трёх лет лишения свободы и выплатит 300 тысяч рублей штрафа.