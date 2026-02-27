«Говорящая» толстовка и полный зал бывших коллег: как оглашали приговор Фёдорову и Мялкиной (фото)

Экс-проректор Елена Мялкина надела на оглашение приговора толстовку с говорящей надписью, а её бывший руководитель Александр Фёдоров с мрачной полуулыбкой следил за происходящим.

Атмосфера в зале Ленинградского районного суда за несколько минут до оглашения приговора была напряжённой. Бывших коллег Фёдорова было так много, что они заняли почти все места для слушателей.

Александр Фёдоров слушал вердикт со спокойствием. После приговора он поднял вверх два пальца. «Виктория» предназначалась кому-то в зале.

Экс-проректор тоже держалась стоически. Она пришла со своей мамой: пожилая женщина опиралась на две трости. При подсудимой был пакет — по всей видимости, с вещами. На толстовке Мялкиной бросалась в глаза надпись Payrollminds и логотип международной компании из Нидерландов, занимающейся консалтингом по операциям с заработной платой. Как выявило следствие, Фёдоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза, расходуя эти премии на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета. Сумма ущерба, причинённого вузу, составила 35,1 млн рублей.