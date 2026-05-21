«Боюсь, мать не дождётся моего освобождения»: экс-ректору БФУ Фёдорову и его заму Мялкиной не смягчили приговор

Фёдоров обратился к суду с речью. Он заявил, что вопрос о признании вины «не имеет значения, поскольку я уже осуждён». Экс-ректор сделал акцент на состоянии матери.

«Суть моего апелляционного обращения сформулирована в составе первого пункта апелляционной жалобы. Речь идёт о здоровье матери. Ей в этом году исполняется 87 лет. Состояние её здоровья крайне стрессовое. Живых родственников, которые могли бы обеспечить ей уход и лечение, нет. Боюсь, мать не дождётся моего освобождения, а сейчас ей нужна помощь. Поэтому прошу пересмотреть коррекцию формы наказания», — произнёс Фёдоров.

Адвокаты, по его словам, предоставили подтверждающие материалы. Другие пункты апелляции Фёдорова, как он сам выразился, «не интересовали». Бывший глава вуза снова признал вину, но назвал это «управленческой ошибкой».

Адвокат Олег Полленский уточнил позицию защиты. Первоначальная апелляционная жалоба содержала требование отменить приговор и оправдать экс-ректора, однако от этого требования отказались. Полленский попросил проверить доводы, и «если они подтвердятся, то могут быть основания не к отмене, а изменению приговора».

Главным обстоятельством защита считает здоровье матери подсудимого: «Считаем, что данное основание как смягчающее не было принято во внимание судом первой инстанции. Просим его применить и с учётом этого в том числе и скорректировать наказание».

«Я не могла позволить себе быть уволенной»

Бывший заместитель Фёдорова Елена Мялкина в ходе прений выступила с короткой речью, поддержав своего адвоката.

«Ваша честь, я работаю в системе образования более 20 лет. Я нашла свой трудовой путь. Я действительно любила свою работу, и я боялась потерять всё это. Я в принципе не могла себе позволить быть уволенной, поэтому и выполняла поручения своего руководителя», — заявила экс-проректор.

Позиция прокуратуры

В ходе прений прокурор настаивал на законности приговора Ленинградского районного суда: тот «приговор является обоснованным, а апелляционная жалоба — не подлежащей удовлетворению».

Он добавил, что «оснований для снижения наказания не имеется», а доводы о «якобы имеющихся долговых обязательствах у подсудимой Мялкиной перед подсудимым Фёдоровым не нашли подтверждения».

Что решил суд

Судья зачитала медицинские данные о состоянии матери Фёдорова: она страдает рядом заболеваний, у женщины случаются потери сознания, она нуждается в постоянном уходе. Александр — её единственный ребёнок. Муж скончался 4 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде.

Тем не менее суд оставил приговор без изменения. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев.