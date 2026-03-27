Рейтинг, от которого тревожно, жуки-релоканты и озабоченность заборами: события недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Дамир Батыршин Авторская колонка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Лучший город страны? Калининградцы испытали разноречивые чувства от новости, что их город стал лучшим в России по качеству жизни. По данным некой международной аналитической платформы, Калининград оказался на 179-м месте в мире, обогнав не только российские города, но и даже польский Гданьск. Те, кто ещё помнит, как беспрепятственно выезжали туда на выходные, считали его эталоном развития городской среды и благоустройства. Сообщение об очередной победе Калининграда вступило в противоречие с тем, что горожане видят каждый день на улицах города и в магазинах. Оказалось, что свои оптимистические выводы аналитики сделали на основе опроса неких калининградцев. Впрочем, наибольшие баллы получила оценка климата, а стоимость жизни как раз набрала меньше всего баллов. Остаётся надеяться, что местные чиновники не будут использовать результаты исследования как оправдание того, что в Калининграде и так всё хорошо и что ничего не надо делать. Ведь всегда существует соблазн сравнить с теми местами, где хуже, и на основе этого почивать на лаврах.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Жуки и жучки На неделе администрация Калининграда фактически поставила точку в дискуссии о необходимости строительства Юбилейной улицы. Многочисленные возражения местных жителей, экологов и общественных активистов, что зелёную зону нужно обязательно сохранить, а сам дублёр Литовского вала не решит проблему пробок, оставлены без внимания. У защитников зелёных насаждений оставалась последняя надежда — на месте будущей дороги обнаружены жуки, которые занесены в Красную книгу. А раз так, то деревья, где они обитают, ни в коем случае нельзя вырубать. Но оказалось, что энтузиастам прокладки дороги нет препятствий. И уникальные жуки совсем не помеха топорам и бензопилам. Глава администрации областного центра Елена Дятлова заявила, что если они и будут обнаружены, то их просто переселят в другое место. Главное, чтобы новая зелёная зона потом также не стала объектом вырубки. А то жуки могут не понять такие постоянные релокации и попросту дать дуба. А ещё, конечно, интересно, как будет происходить отлов уникальных насекомых. Руками или сачками? Или, может, газом каким опрыскают, чтобы те уснули? А если отловят, но не всех? В общем, вопросов об этой инициативе чиновников ещё очень много.

Не рубите, мужики! И ещё о вырубке. На неделе стало известно, что где-то в Полесском районе нашли целую преступную группу, которая самовольно уничтожала деревья. Надо полагать, не из-за ненависти к зелёным насаждениям, а ради наживы. Ущерб от действий чёрных лесорубов превысил 3,2 млн рублей. Теперь за злоумышленников взялись правоохранительные органы, о чём доблестно сообщило региональное минприроды. Вот бы чиновники от экологии также рьяно заботились и об остальных вырубках, законных и не совсем. Ведь всегда можно найти вариант построить что-то, не прибегая к уничтожению деревьев. Но увы, Калининград постоянно лишается зелёных насаждений — то под дороги, то под какие-то здания, то вообще без законного повода, чтобы не платить за компенсационное озеленение. И ущерб от лишения областного центра деревьев куда больше нескольких миллионов — это отсутствие свежего воздуха, пыль и всякие болезни.

Заборы, кругом одни заборы На неделе вновь проявилась озабоченность администрации Калининграда заборами. Теперь они должны быть высотой не выше 1,2 метра. От кого защитит такая ограда, неизвестно, ведь через неё легко можно перелезть. Этому не будет помехой, даже если сверху владельцы поставят пики точёные. С одной стороны, конечно, «озаборивание» города достигло каких-то невероятных форм, особенно вокруг новых жилых комплексов. Зачастую, чтобы пройти, нужно сделать большой крюк. Но, с другой стороны, в частном секторе забор в 1,2 метра — это не защита от злоумышленников, а приглашение. Да и злая собака, если будет бегать во дворе, может выпрыгнуть на улицу. Вместо того, чтобы снижать высоту частных заборов, власти лучше бы перестали ставить ограждения на улицах. Делается это якобы с благой целью — не позволить пешеходам переходить проезжую часть в неположенном месте. Но на деле такие заборы нарушителям не препятствуют. Зато они мешают автомобилистам, закрывая видимость, из-за чего в городе регулярно возникают аварии. Да и если какой-то лихач вылетит на тротуар, ограждение не сможет защитить пешеходов. Скорее, наоборот: обломки способны нанести серьёзные травмы.