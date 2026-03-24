Калининград признали лучшим среди городов России по качеству жизни

Калининград занял 167 место в мировом рейтинге качества жизни и оказался лучшим среди всех российских городов. Об этом сообщает международная аналитическая платформа Numbeo.

Топ составили на основе опросов самих жителей. Города оценивали по девяти критериям: покупательной способности, безопасности, здравоохранению, потребительским расходам, соотношению цен на недвижимость и доходов, времени в пути на работу и обратно, уровню загрязнения и климату.

По данным аналитиков, индекс качества жизни в Калининграде составил 158,3. Покупательную способность оценили в 62,5, безопасность — в 70, здравоохранение — в 69,9, стоимость жизни — в 36,5. Соотношение цен на недвижимость и доходов составило 12,3, время в пути — 29,2, уровень загрязнения — 35,4, климатический показатель — 73,7.

Всего в список 2026 года вошли 304 города. Из российских в него также попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Ближайший конкурент — Нижний Новгород — отстал от Калининграда на 23 позиции.

В мировом рейтинге Калининград обогнал даже соседний Гданьск, который расположился на 179 месте. По мнению аналитиков, уровень жизни в самом западном городе России выше, чем в некоторых столицах Европы и Азии — например, Братиславе, Дублине, Лиссабоне и Сингапуре.