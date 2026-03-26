В Полесском районе больше сотни деревьев пустили под пилу под видом расчистки канала

В Полесском районе двоих мужчин заподозрили в незаконной вырубке леса, ущерб от которой оценивается более чем в 3,2 млн рублей. Об этом в телеграм-канале регионального минприроды сообщили в четверг, 26 марта.

По данным министерства, фигурантами дела стали 44-летний предприниматель из Калининграда и его 41-летний приятель. Власти считают, что они несколько месяцев валили деревья на территории государственного лесного фонда, объясняя работы расчисткой мелиоративного канала.

Всего уничтожили больше сотни деревьев. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»). Расследование продолжается.