В Калининграде снизили допустимую высоту новых заборов

В Калининграде утвердили новые требования к заборам и шлагбаумам. Об этом в телеграм-канале городской администрации сообщили в четверг, 26 марта.

Новые правила будут распространяться только на те ограждения и шлагбаумы, которые ещё собираются установить, а также на старые, если собственник решит их заменить. Как пояснили в мэрии, «закон обратной силы не имеет».

Главное изменение касается высоты заборов. Для большинства таких конструкций в городе её снизили с 1,6 до 1,2 метра, хотя в постановлении предусмотрели и исключения — в тех случаях, когда действуют отдельные требования безопасности.

В документе впервые прописали обязательное наличие GSM-контроллера на шлагбаумах. Это нужно для того, чтобы машины экстренных служб могли беспрепятственно проезжать на закрытые территории.

Власти также уточнили, что в постановлении подробно расписан порядок получения разрешения. Тем, кто собирается ставить забор по периметру участка, в мэрии советуют заранее ознакомиться с полным текстом документа.