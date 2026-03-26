Старт битвы за миллионы: в Калининграде объявлен приём заявок в восьмой сезон проекта «Бизнес Баттл»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

26 марта начался приём заявок на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» — проекта, который даёт возможность начинающим предпринимателям масштабировать свою идею и найти сильных бизнес-наставников.

Руководитель проекта Елена Волова пояснила: «Начинающие предприниматели могут подать заявку на сайте проекта, получить в наставники гуру бизнеса, выиграть 2 миллиона рублей и бесплатное обучение по программе МВА в лучшей бизнес-школе России».

В новом сезоне оценивать проекты и выступать в роли наставников будут ведущие предприниматели Калининградской области:

Сергей Гоз — президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена»; Сергей Куренков — генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области; Олег Пономарёв — учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук; Александр Чуев — предприниматель, сооснователь семейного производства «Шаакен Дорф», шоколатье с опытом более 15 лет; Елена Шендерюк — управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка.

Для финалистов предусмотрен призовой фонд от организаторов и генеральных партнёров проекта. Главный приз за первое место составит 2 миллиона рублей от банка ВТБ. Серебряный призёр получит грант на прохождение программы МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. За третье и четвёртое места ВТБ выделит 600 и 400 тысяч рублей соответственно. Участник, занявший пятое место, получит промопакет от медиагруппы «Западная пресса» номиналом 350 тысяч рублей.

Бросить вызов могут совершеннолетние предприниматели (18+), чей бизнес зарегистрирован и работает на территории Калининградской области. Подать заявку могут как авторы проектов, которые начинают свой бизнес, так и действующие бизнесмены, открывающие новое направление.

Регистрация продлится до 18:00 26 апреля 2026 года. Чтобы стать участником восьмого сезона, необходимо зайти на официальный сайт проекта бизнесбаттл.рф, выбрать Калининград, кликнуть на кнопку «Подать заявку», изучить требования к участникам и максимально подробно заполнить анкету, рассказав о себе и своём проекте. Также на сайте можно найти полные правила участия в проекте и истории успеха победителей прошлых лет.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».