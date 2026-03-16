Эмоции Талалаева, смерть на улице и чёрная жижа на море: 6 наиболее резонансных событий выходных в Калининграде

Ссылка В Калининграде «Балтика» победила ЦСКА, но Андрей Талалаев получил красную карточку, в кардиоцентре девочке сделали сложную операцию, а на Дзержинского дерево рухнуло на дорогу — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.

2. Детские кардиохирурги Федерального центра высоких медицинских технологий провели сложнейшую операцию на открытом сердце четырёхлетней девочке из Свердловской области. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в калининградском минздраве. Врачи использовали аппарат искусственного кровообращения. Операция длилась 9,5 часа. Несколько дней девочка провела в реанимации, после чего продолжила восстановление в отделении. Сейчас состояние ребёнка стабилизировалось, и его выписывают домой.

3. В Калининграде на улице Садовой пожилая женщина умерла на глазах прохожих. Трагедия произошла в воскресенье, 15 марта, около 18:00 возле парка Гагарина. Пенсионерка шла по улице, пошатнулась, неожиданно упала, посинела и умерла. Свидетели вызвали скорую помощь. Бригада медиков быстро приехала на вызов, но помочь калининградке уже не смогла.

4. В Калининграде на улице Дзержинского старое крупное дерево рухнуло на дорогу и перегородило часть полосы. Инцидент произошёл в воскресенье, 15 марта, около 21:00. Водители сообщили, что проезд завалило крупными ветками — то ли сломавшимися при падении, то ли уже распиленными. К земле свисали оборванные провода. Рухнувший ствол снёс часть забора.

5. В Черняховске 50-летний местный житель сжёг автомобили двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в региональном СКР в воскресенье, 15 марта. В ведомстве считают, что причиной стала личная неприязнь, связанная со служебной деятельностью владельцев авто — следователя регионального СК и оперативника транспортной полиции. Помимо Ford и Volvo, принадлежавших силовикам, пламя повредило припаркованные рядом Hyundai Creta и Fiat. По данным ведомства, общий ущерб от поджога составил 2 055 000 рублей.

6. В Зеленоградске морской берег местами покрылся чёрной жижей, которая растеклась по песку у воды. Читатели поделились фотографиями с «Клопс» в воскресенье, 15 марта. По словам очевидцев, больше всего тёмной массы скопилось в районе пляжа с остатками реликтового леса. Людей удивило, что сосредоточилась она именно на этом участке берега.