Калининградские кардиохирурги спасли четырёхлетнюю девочку с тяжёлой болезнью сердца

Детские кардиохирурги Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде провели сложнейшую операцию на сердце четырёхлетней девочке из Свердловской области. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в региональном минздраве.

Стефания родилась и развивалась как обычный ребёнок. О проблемах с сердцем родители узнали, когда девочке было три года — во время госпитализации в гастроэнтерологическое отделение. Комплексное обследование выявило редкое и опасное заболевание — гипертрофическую кардиомиопатию.

Эта патология связана с утолщением межжелудочковой перегородки, из-за чего нарушается нормальная работа сердца и кровоснабжение организма. Заболевание считается жизнеугрожающим: иногда его первым проявлением может стать внезапная смерть.

Ранее девочке уже проводили операцию на открытом сердце в одной из российских клиник, однако болезнь продолжила прогрессировать. Состояние ребёнка ухудшалось, и без повторного вмешательства шансов на спасение не оставалось. При этом из-за высоких рисков другие клиники отказывались браться за операцию.

Тогда родители обратились в Калининград — к заведующему детским кардиохирургическим отделением федерального Центра высоких медицинских технологий, профессору Евгению Кривощекову.

«У Стефании сложная обструктивная форма гипертрофической кардиомиопатии. Медикаментозная терапия в данном случае не приносила эффекта. Несмотря на огромные риски, мы приняли решение оперировать — это был единственный шанс на спасение девочки. Провели комбинированное вмешательство — трансапикальную и трансаортальную миоэктомию межжелудочковой перегородки», — рассказал Евгений Кривощеков.

По его словам, хирурги удалили утолщённые участки сердечной мышцы, подбираясь к ним с разных сторон сердца. Операция была технически крайне сложной: маленький возраст пациента и тяжёлая форма заболевания требовали предельной точности, а повторное вмешательство повышало риски из-за изменённой анатомии и рубцовых изменений.

Операция на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения длилась 9,5 часа и прошла успешно. Несколько дней девочка провела в реанимации, после чего продолжила восстановление в отделении.

Сейчас состояние ребёнка стабилизировалось, и Стефанию выписывают домой.

«Ещё недавно доченьку везли по этому длинному коридору из операционной в реанимацию, а сейчас она вовсю по нему бегает. Спасибо всем, кто лечил, помогал и поддерживал нас в этот непростой период», — рассказала мама девочки Алёна.