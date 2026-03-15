Шла по улице, пошатнулась и упала: в Калининграде женщина умерла на глазах прохожих (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Садовой пожилая женщина умерла на глазах прохожих. Об этом очевидец рассказал «Клопс» в воскресенье, 15 марта.

Трагедия произошла около 18:00 возле парка Гагарина. Пенсионерка шла по улице, пошатнулась, неожиданно упала, посинела и умерла. Свидетели вызвали скорую помощь. Бригада медиков быстро приехала на вызов, но помочь калининградке уже не смогла: женщина скончалась.

«Тело накрыли, медики не уезжали, видимо, в ожидании полиции. Женщине на вид было лет 80, она седая, была почему-то в ночнушке, чёрных брюках, ботиночках и куртке. Я слышал, что ничего при ней не было, никаких документов», — рассказал один из очевидцев.