В Черняховске мужчина сжёг машины следователя и оперативника транспортной полиции (фото)

В Черняховске 50-летний местный житель сжёг автомобили двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР в воскресенье, 15 марта.

В ночь на 12 марта мужчина облил горючим и поджёг две машины, после чего скрылся. В ведомстве считают, что причиной стала личная неприязнь, связанная со служебной деятельностью владельцев авто. Как рассказал «Клопс» источник, знакомый с ситуацией, речь идёт о машинах следователя регионального СК и оперативника транспортной полиции.

В материалах есть и другой эпизод. По данным следствия, в 2023 году житель области проходил по уголовному делу о мошенничестве. Находясь в здании дежурной части, он схватил дознавательницу за локоть и с силой оттолкнул. Девушка испытала физическую боль.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»), а также по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По ходатайству следствия суд отправил его под стражу.

«В рамках расследования продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений и установление иных возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого», — заявили в СК.