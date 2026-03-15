«На водоросли точно не похоже»: в Зеленоградске загадочная чёрная жижа на побережье перепугала отдыхающих (фото, видео)

В Зеленоградске морской берег местами покрылся чёрной жижей, которая растеклась по песку у воды. Фотографиями с «Клопс» поделились читатели в воскресенье, 15 марта.

По словам очевидцев, больше всего тёмной массы было в районе пляжа с остатками реликтового леса. Людей удивило, что сосредоточилась она именно на этом участке берега.

Сначала у калининградцев возникли подозрения, что это может быть мазут, однако ни резкого нефтяного запаха, ни маслянистого следа они не заметили. Похожую картину в Зеленоградске наблюдали и на прошлой неделе. «На водоросли точно не похоже», — добавили отдыхающие.