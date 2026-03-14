Доминанта Талалаева: «Балтика» превзошла ЦСКА

«Балтика» обыграла московский ЦСКА в 21-м туре Российской футбольной Премьер-Лиге и поднялась на четвёртое место. Поединок в Калининграде завершился со счётом 1:0, сообщает корреспондент «Клопс».

В первом тайме оба клуба действовали довольно остро. Но подобрать ключи к воротам Игоря Акинфеева и Максима Бориско так и не смогли. Поединок напоминал пошаговую стратегию — футболисты обеих команд атаковали поочерёдно.

После перерыва рисунок игры не изменился. В начале второго тайма арбитр встречи Кирилл Левников удалил Тентона Йенне, но после видеопросмотра вернул балтийца на поле с жёлтой карточкой. А вскоре Брайан Хиль к радости почти 20 тыс. болельщиков забил свой 12-й гол в чемпионате России и вышел на первое место в списке снайперов.

В оставшиеся полчаса калининградцы создали ещё несколько моментов и при этом не позволили армейцам реально угрожать своим воротам. Победу омрачила только травма Андрея Менделя, который покинул поле в сопровождении врачей.

Уже в добавленное время команды едва не сошлись стенка на стенку, после того как игрок армейцев оттолкнул Андрея Талалаева. Игроков даже успокаивал чемпион мира по вольной борьбе и директор «Ростех Арены» Алексей Шемаров. В итоге тренеры команд отправились выяснять отношения в подтрибунное помещение, получив по красной карточке.