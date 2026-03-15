Автобус встал, пассажиров высадили: на Дзержинского рухнувшее дерево стало причиной хаоса на дороге (видео)

В Калининграде на улице Дзержинского старое крупное дерево рухнуло на дорогу и перегородило часть полосы. Видеозаписи с места происшествия очевидцы прислали «Клопс» в воскресенье, 15 марта.

Около 21:00 водители сообщили, что проезд завалило крупными ветками — то ли расколотыми при падении, то ли уже распиленными. Рядом к земле свисают оборванные провода. Рухнувший ствол снёс часть забора.

Из-за ЧП автобусы, которые не могут объехать препятствие, высаживают пассажиров прямо на проезжей части. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение в районе перекрёстка с проспектом Калинина затруднено.