Медтуристы в Калининграде и огороды по-зеленоградски: какие cобытия обсуждали в первую рабочую неделю марта

Дамир Батыршин Авторская колонка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Соломку подстелили На неделе Калининградская область снова оказалась в центре международного внимания. Выступая в Совете Федерации, замминистра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что вокруг самого западного региона России постоянно идёт эскалация военной мощи стран НАТО. В частности, регулярно проводятся военные учения Атлантического альянса. Впрочем, все эти действия соседей уже давно стали обыденностью. Увы, если раньше Балтика выступала как регион сотрудничества, то в последнее время всё больше становится ареной противостояния. Для Калининградской области Балтийское море превращается в единственный путь, соединяющий регион с основной территорией России. Ведь сухопутный транзит подвергается всё большим ущемлениям. Из-за недружественных действий соседей перевозка товаров в Калининград обходится намного дороже, чем внутри страны. Выход — в наращивании морского сообщения. В России начали заниматься этим задолго до эскалации отношений с соседями. И кто знает, как сейчас осуществлялось бы снабжение Калининградской области, если бы федеральные власти заранее не озаботились этим вопросом.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Медицинский туризм как угроза Совет Федерации стал источником новостей о Калининградской области. В верхней палате парламента проходили дни региона, в ходе которых обсуждались калининградские проблемы и определялись возможности. В качестве одной из таких перспектив для развития области был назван медицинский туризм. Глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов заявил, что региону необходимо сделать на него чуть ли не главную ставку. Очевидно, сенатор имел в виду, что нужно привлекать иностранных туристов, которые желали бы у нас подлечиться. Потому как некоторые другие регионы России в развитии медицины дадут фору Калининграду, и россиянам, конечно, лучше ездить на процедуры туда. Иностранцы давно облюбовали Калининград для решения своих проблем со здоровьем. Это касается, в частности, стоматологии, которая на порядок дешевле у нас, чем в странах Европы. Одно время в регион ездили польки, чтобы сделать аборт. Есть спрос и на другие услуги. В последнее время всё чаще появляются отзывы от иностранцев, что медицина в Калининграде удивительно дешёвая. Калининградцы, наверное, тоже удивляются таким заявлениям, потому что лечение в местных частных клиниках обходится им в копеечку. Конечно, если переводить на евро, то процедуры в наших медцентрах очень доступные. Но если получать пенсию в 20 тысяч рублей, то приходится лечиться подорожником. Ориентир на массовый наплыв иностранных пациентов грозит тем, что частные клиники будут повышать цены. Жителям области эти услуги станут практически недоступны. Так всегда происходит, когда экономика подстраивается под туристов с их шальными деньгами. Многие калининградцы уже давно проходят мимо ресторанов и кафе на море, потому что не по карману отдать за ужин на семью 10 процентов от месячной зарплаты. Но поесть, например, можно и дома. А вот зубы или что другое сам себе не вылечишь.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»