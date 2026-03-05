«Очень «вкусная» земля»: владельцы участков ещё в одном СНТ под Зеленоградском забеспокоились за свои угодья

Владельцы участков в СНТ около посёлка Сокольники Зеленоградского района планировали строить жилые дома, а теперь боятся остаться лишь с огородом. Некоторые купили землю в ипотеку и платят немалые суммы каждый месяц. Жители рассказали «Клопс», что узнали о планируемых изменениях Правил землепользования и застройки только из нашей публикации.

По их словам, в 2025 году территорию их товариществ не включили в состав населённых пунктов.

«Наши три СНТ — как изгои, хотя, по нашим сведениям, включали всех, — отметила собеседница «Клопс». — Я написала обращение в администрацию района с просьбой объяснить, почему нас проигнорировали. Мне ничего не ответили. Ну да ладно, мы не особо переживали. Ведь мы знали, что купили землю в зоне СХ-4 «для ведения садоводства» и особых запретов не установлено».

О планах по изменению назначения земли знали далеко не все владельцы участков.

«Было извещение в районной газете и поклеили объявления на остановках, и всё. Считаю, что такой способ оповещения неправильный: нужно, чтобы как можно больше людей узнавали об обсуждениях», — подчеркнула женщина.

По её словам, в их СНТ официально зарегистрированы лишь несколько домов. Остальные владельцы лишь раздумывают о строительстве.

«Я взяла участок в ипотеку, два года ежемесячно плачу по кредиту, — рассказала собеседница «Клопс». — Думаю, как начать строить дом. Придётся брать новый кредит, ведь сейчас такие цены на стройматериалы. Но если землю переведут под огороды, дом я зарегистрировать не смогу».

Члены СНТ подозревают, что на их участки могут положить глаз застройщики.

«Очень уж у нас «вкусная» земля», — объяснила женщина. — Рядом собираются строить аквапарк и большой жилой комплекс. Не исключаю, что таким образом нас вынуждают продать землю по дешёвке, раз мы не сможем построить здесь дома».

Что говорят власти

Как сообщили «Клопс» в региональном министерстве градостроительной политики, 4 марта заместитель председателя правительства области, министр градостроительной политики Кристина Подскребкина вместе с представителями администрации Зеленоградска, депутатом окружного Совета депутатов Зеленоградского муниципального округа Виктором Сидоровым встретилась с представителями СНТ «Сосновка». Людям объяснили, с чем связано появление в проекте ПЗЗ двух территориальных зон — СХ-4 и СХ-5: Правила землепользования и застройки приводят в соответствие с генпланом округа.

«СХ-4 проектом ПЗЗ установлена в отношении земельных участков с категорией «земли населённых пунктов», а СХ-5 — с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» за границами населённых пунктов», — отметили в ведомстве.

В минграде подчеркнули, что интересы жителей не пострадают: «Земельные участки, отнесённые проектом ПЗЗ к СХ-5, изначально имели категорию земель сельскохозяйственного назначения и виды разрешённого использования — ведение садоводства, ведение огородничества и т. д. Изменение индекса зоны не означает изменение установленного вида разрешённого использования и категории земельных участков. Данные изменения не препятствуют постановке жилых домов, расположенных на территориях СНТ, на кадастровый учет, строительству и реконструкции жилых домов на существующих земельных участках, изменению кадастровой стоимости объектов, не ограничивают возможность использования земельных участков для проживания и не затрагивают права и законные интересы граждан, проживающих на территории СНТ», — сообщили в министерстве.