Минимум вдвое дороже: Беспрозванных сравнил тарифы на ж/д перевозки в Калининград и другие регионы РФ

Перевозка определённых грузов в Калининградскую область обходится на порядок дороже, чем внутри России. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации во вторник, 3 марта.

Маршрут через Литву и Беларусь до Москвы составляет 1 303 км. Губернатор продемонстрировал слайд с анализом тарифов на сопоставимые расстояния.

Цемент: средняя стоимость 1 км в Калининград по текущим тарифам — 173,5 руб., внутри РФ — 62,7 руб. Разница — в 2,7 раза (276,7%).

Минеральные удобрения — 191,5 руб. против 95,1 руб. Почти вдвое дороже (201,4%).

Сахар — 244,2 руб. против 94,2 руб. Разница — 259,2%.

Зерно — 229,4 руб. против 95,1 руб. (241,2%).

Жмых и шрот — 204,8 руб. против 95,1 руб. (215,4%).

Перевозка угля на основной территории России обходится дешевле, чем доставка аналогичного груза в Калининград — разница достигает 41%. По отдельным стройматериалам — до 70%.

«Это всё закладывается в стоимость продукции. Отсюда рост цен в регионе. И в том числе это влияет на доступность жилья для наших жителей», — отметил губернатор.

Глава региона связал проблему с санкционными ограничениями. Часть грузов приходится везти морем — их объём вырос кратно. При этом железная дорога остаётся критически важным каналом поставок, особенно строительных материалов и грузов для агросектора. Алексей Беспрозванных предложил сенаторам обратиться к правительству РФ, чтобы кабмин проработал механизм снижения стоимости железнодорожных перевозок на калининградском направлении.

Губернатор отметил, что в 2025 году ВРП в области достиг 102,4% к докризисному уровню, обрабатывающая промышленность показала рост на 11%. Однако логистические ограничения остаются ключевым сдерживающим фактором.