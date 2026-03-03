В Совфеде предложили создать в Калининградской области медицинский кластер для привлечения туристов из Европы

Калининградской области стоит сделать ставку на развитие медицинского туризма, в том числе международного. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на заседании, посвящённом нашему региону, во вторник, 3 марта.

По его словам, туристический поток в область растёт, но есть потенциал и для нового направления. «Если мы также на Северо-Западе будем развивать медицину, то достаточно большое количество в части ценовой заинтересованности поедут в Калининградскую область. Качество медицинских услуг подрастает каждый год. А это такой стимул прямо для медицинского туризма. На это тоже нужно смотреть в части медицинского кластера», — подчеркнул Кутепов.

Сенатор отметил, что при благоприятной обстановке и развитии гостиничной инфраструктуры регион может стать точкой притяжения не только для российских, но и для зарубежных гостей.