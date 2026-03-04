Садовое товарищество под Зеленоградском переводят в огороды — это грозит запретом строить дома и подводить газ

Жители СНТ «Сосновка» под Зеленоградском потеряли покой: их беспокоят планы властей сменить назначение их участков. Во вторник, 3 марта, перед зданием администрации состоялся одиночный пикет. В ситуации разбирался «Клопс».

Земли СНТ «Сосновка» относятся к зоне СХ-4 «для ведения садоводства». Чиновники предлагают перевести их в зону СХ-5 «для ведения огородничества».

В чём принципиальные различия? «Огородникам» разрешается размещать на своих участках только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости. Например, сарайчики для хранения инвентаря и урожая. А «садоводам» позволяется строить садовые дома, в том числе жилые.

В СНТ «Сосновка», как и в других, много капитальных особняков, в которых люди живут круглый год. Как объяснила общественная активистка из Зеленоградска Валерия Красовская, при переводе земли в зону для ведения огородничества уже поставленные на кадастровый учёт строения не пострадают.

«Но изменение назначения земли ограничивает права граждан в строительстве и реконструкции жилых домов, — подчеркнула она. — Нельзя будет поставить на кадастровый учёт построенные жилые дома. Соответственно, на участках нельзя будет проживать постоянно. При переводе в СХ-5 общество не попадает под программу газификации. Всё это серьёзно снизит рыночную стоимость имущества граждан».

Как сообщила Валерия Красовская, жители СНТ узнали о планах чиновников совершенно случайно. А когда выяснили — пришли в ужас.

Люди начали забрасывать обращениями различные инстанции — от прокуратуры, зеленоградской администрации и правительства области до Администрации Президента РФ. Содержательного объяснения так и не поступило. Нет и ответа на вопрос, для чего власти решили затеять изменение назначения земли.

В СНТ «Сосновка» состоит около 1 800 человек. Сейчас проходят общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Садоводы призывают жителей района поддержать их и принять участие в публичных слушаниях: «Сегодня под угрозой СНТ «Сосновка», завтра такая же ситуация может возникнуть в любом другом товариществе. Эта проблема не локальна — она затрагивает права тысяч дачников и владельцев загородных домов».

Чтобы достучаться до властей, 2 марта жители подали в районную администрацию заявку на проведение пикета. Активисты ждут согласования от чиновников, а пока проводят одиночные акции протеста.