Замглавы МИД Грушко: Ситуация вокруг Калининградской области напряжённая и склонна к ухудшению

Ситуация вокруг Калининградской области продолжает оставаться напряжённой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая в понедельник, 2 марта, в Совете Федерации.

«Ситуация вокруг Калининградской области напряжённая и склонна к ухудшению. <...> Балтийский регион подвергается активной милитаризации путём наращивания коалиционных сил и средств», — отметил Грушко.

Замминистра добавил, что вокруг границ Калининградской области постоянно идёт эскалация военной мощи, регулярно проводятся учения. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майор Евгений Ильин поддержал Грушко: «Запад стремится превратить Балтику в один из театров противостояния».

На случай очередных перебоев с наземным транзитом грузов в Калининградскую область в регионе планируют развивать флот. За последние годы благодаря поддержке федерального центра, в том числе субсидированию грузоперевозок, число судов на линии в Калининград удалось увеличить до 28, включая четыре железнодорожных парома и один паром для накатной техники.

«Ещё два в работе. И надо ещё два, чтобы была стабильность в этом направлении», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.