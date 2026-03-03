Из-за войны в Иране калининградцы застряли на Шри-Ланке, одна из туристок сломала шейку бедра

Из-за военного конфликта вокруг Ирана калининградцы не могут вылететь со Шри-Ланки, где находились на отдыхе. У одной из туристок тяжёлая травма. Об этом «Клопс» рассказала дочь пострадавшей Ираида (имя изменено).
Родители женщины отправились на Шри-Ланку в йога-тур. Вместе с ними ещё трое жителей области.
«Прилетели они вечером 19 февраля, — сообщила Ираида. — 20 утром пошли к океану, и тут отец звонит мне и говорит, что мама упала и сломала шейку бедра. Ей 71 год. Приехала скорая помощь, и маму отвезли в госпиталь в городе Тангалле. Страховая компания уверяла, что её в течение трёх-четырёх дней отправят в Калининград, где врачи готовы сделать операцию по замене тазобедренного сустава».
Такая операция в Шри-Ланке стоит в пересчёте на российскую валюту 700 тысяч рублей. «Таких денег у нас нет, и три-четыре дня не повлияли бы на состояние мамы. Поэтому отец стал ждать отправки», — говорит Ираида.
Всё это время дочь и супруг пострадавшей пытались расшевелить страховую компанию, но там кормили завтраками.
«В консульстве России на Шри-Ланке, куда я написала письмо, а папа позвонил, сказали, что всё это находится в гражданско-правовом русле и что на страховую компанию нужно жаловаться в Центральный банк», — сообщила Ираида.
Беспокоясь за судьбу матери, дочь в отчаянии начала стучаться во все двери. Написала даже бывшему губернатору Калининградской области, а ныне министру промышленности России Антону Алиханову.
«Я к нему обращалась раньше, и он оказал мне помощь. — рассказала Ираида. — И на этот раз откликнулся. Мне перезвонила помощница Антона Андреевича, которой он поручил заняться нашей проблемой. Я ей рассказала обо всём».
По словам Ираиды, страховая компания приняла решение оплатить операцию её маме в госпитале в Шри-Ланке.
«Мне сказали, что это сделано в порядке исключения. В страховой заявили, что всё согласовали и сделают за свой счёт», — говорит калининградка.
Тур заканчивается 4 марта. Калининградцы должны были вернуться в Россию через Саудовскую Аравию, но из-за начавшейся военной операции против Ирана рейс Air Arabia отменён.
«Взамен авиакомпания предложила им ваучер, который позволял бы в течение года совершить бесплатный полёт в одну сторону. Родители отказались», — рассказала Ираида.
Сейчас самолёты из столицы Шри-Ланки Коломбо летают в Москву три раза в неделю. На острове отдыхает много россиян, и, по словам дочери пострадавшей калининградки, достать билеты шансов практически нет.
«Если раньше можно было улететь за 36 тысяч рублей, то сейчас цена билета подскочила до какой-то немыслимой суммы», — отметила женщина.
Очередной рейс Air Arabia назначен на 11 марта. Но состоится ли он — пока неизвестно.
Калининградские туристы, оказавшиеся в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке, продолжают отдыхать, не особо паникуя по поводу отменённых авиарейсов.