Из-за войны в Иране калининградцы застряли на Шри-Ланке, одна из туристок сломала шейку бедра

Из-за военного конфликта вокруг Ирана калининградцы не могут вылететь со Шри-Ланки, где находились на отдыхе. У одной из туристок тяжёлая травма. Об этом «Клопс» рассказала дочь пострадавшей Ираида (имя изменено).

Родители женщины отправились на Шри-Ланку в йога-тур. Вместе с ними ещё трое жителей области.

«Прилетели они вечером 19 февраля, — сообщила Ираида. — 20 утром пошли к океану, и тут отец звонит мне и говорит, что мама упала и сломала шейку бедра. Ей 71 год. Приехала скорая помощь, и маму отвезли в госпиталь в городе Тангалле. Страховая компания уверяла, что её в течение трёх-четырёх дней отправят в Калининград, где врачи готовы сделать операцию по замене тазобедренного сустава».

Такая операция в Шри-Ланке стоит в пересчёте на российскую валюту 700 тысяч рублей. «Таких денег у нас нет, и три-четыре дня не повлияли бы на состояние мамы. Поэтому отец стал ждать отправки», — говорит Ираида.

Всё это время дочь и супруг пострадавшей пытались расшевелить страховую компанию, но там кормили завтраками.

«В консульстве России на Шри-Ланке, куда я написала письмо, а папа позвонил, сказали, что всё это находится в гражданско-правовом русле и что на страховую компанию нужно жаловаться в Центральный банк», — сообщила Ираида.

Беспокоясь за судьбу матери, дочь в отчаянии начала стучаться во все двери. Написала даже бывшему губернатору Калининградской области, а ныне министру промышленности России Антону Алиханову.

«Я к нему обращалась раньше, и он оказал мне помощь. — рассказала Ираида. — И на этот раз откликнулся. Мне перезвонила помощница Антона Андреевича, которой он поручил заняться нашей проблемой. Я ей рассказала обо всём».

По словам Ираиды, страховая компания приняла решение оплатить операцию её маме в госпитале в Шри-Ланке.

«Мне сказали, что это сделано в порядке исключения. В страховой заявили, что всё согласовали и сделают за свой счёт», — говорит калининградка.