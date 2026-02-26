«Храни господь близких моих»: репортаж из зала суда, где экс-ректор БФУ Фёдоров и его заместитель Мялкина произнесли последние слова (фото)

Гособвинение запросило сроки

Первым на заседании выступал прокурор. Он попросил суд признать обоих фигурантов виновными в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Для Фёдорова прокурор запросил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. При этом гособвинитель уточнил, что срок содержания под стражей — с 8 июля 2024 года до дня вступления приговора в силу — должен засчитываться из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Для Мялкиной прокурор запросил четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Обвинение учитывает смягчающие обстоятельства, включая явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления, а также состояние здоровья экс-проректора и её положительные характеристики.

Прения сторон

В прениях сторона защиты Фёдорова настаивала на том, что обвинение строится исключительно на показаниях Мялкиной, которую назвали заинтересованной в смягчении наказания.

«Наш клиент с первого дня, прямо с первых минут говорил, что это деньги, которые вернула ему Мялкина и о которых он неоднократно ей в последнее время напоминал, — заявил адвокат Олег Полленский. — Предоставьте видеозаписи с камер в кабинете, и мы посмотрим, если там этого нет — это является доказательством, что данная версия не подтверждена. Это очередное сомнение, которое должно быть расценено в пользу нашего доверителя».

Защита настаивала на несоответствии дат передачи денег и командировок Фёдорова. По данным адвокатов, в те дни, когда, по версии следствия, происходила передача средств, экс-ректор находился в других местах — в Нижнем Новгороде, Сочи, а также в Армении и Китае.

Адвокат Мялкиной, в свою очередь, не оспаривал факт хищений, но просил переквалифицировать действия подзащитной с исполнителя на пособничество и смягчить приговор.

«Мы полагаем, что действия Мялкиной подлежат переквалификации с части 4 ст. 160 на часть 5 ст. 33 и часть 4 ст. 160 как пособничество в совершении преступления другим лицом, именно Фёдоровым», — заявил защитник Алексей Галактионов.

Он подчеркнул, что Мялкина не получала от передаваемых денег ни рубля, поэтому отсутствовал корыстный мотив, обязательный элемент для состава хищения. «Её роль техническая, вспомогательная. Она находилась в полной служебной и личной зависимости», — добавил адвокат.