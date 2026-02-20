Грядущее наводнение, ЖКХ под следствием и казино без выгоды: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

Ссылка Отняли копеечку На неделе стало официально известно, что Калининградская область лишится налога на игорный бизнес. Напомним, что в Куликово расположена одна из четырёх действующих в России таких особых территорий. Помнится, когда принимали решение о создании в регионе игорной зоны, жителям обещали золотые горы. Дескать, к нам приедут толпы богатых москвичей и других россиян, озабоченных, где бы катнуть шарик в рулетку, поиграть в карты или, на худой конец, в одноруких бандитов. Столица, говорили калининградцам, автоматически переместится в Калининград, который переименуют в Нью-Москву. А Москву — в Старый Калининград. На деле ничего из этих прожектов не сбылось. Игорная зона трепыхалась несколько лет впустую. С горем пополам заработали два казино. Ни отелей, ни спа-центров, как обещали чиновники, так и не появилось. Доход от игорной зоны для области составлял всего 300 млн рублей в год. Теперь и этих жалких грошей не будет. Спрашивается, нужна ли вообще игорная зона в Калининградской области, если она не даёт дохода в бюджет региона?

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Вода и уголовка В Калининградской области всё чаще проблемы в ЖКХ становятся предметом внимания правоохранительных органов. На неделе стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за негодной воды в посёлке Железнодорожном Правдинского района. Этот населённый пункт — не богом забытый угол, каких в Калининградской области пруд-пруди. Например, жители посёлков в Озёрском районе пожаловались, что у них из крана течёт глина, да и то такую поганую воду отключают на несколько дней, из-за чего детский сад закрыли на замок. Железнодорожный не обойдён вниманием властей. Здесь вот уже несколько лет проводится масштабный капитальный ремонт домов, чтобы восстановить исторический облик посёлка. На это из областного бюджета направили сотни миллионов рублей. Только по факту весь капремонт ограничился фасадными работами, чтобы создать красивую картинку для туристов. Они ходят, восхищаются, фотографируют, не зная при этом, что в квартирах у местных жителей из крана течёт отвратительная вода. Хорошо бы, чтобы следователи разобрались, каким образом провели так капремонт. На него потратили огромные до неприличия деньги, а люди как жили в невыносимых условиях, так и продолжают жить.

Фото: читатель

В ожидании потопа Кстати, о воде. На этот раз талой. В Калининграде вслед за аномальными снегопадами ожидается аномальное же половодье. Под угрозой затопления оказались территории вдоль городских ручьёв, которые могут выйти из берегов. Люди готовятся откачивать воду из подвалов, как в феврале 2024 года. Тогда резкое потепление вызвало настоящий коллапс. Жители домов в центре Калининграда также могут пострадать. Ведь именно там расположена база для приёма снега с улиц города. Что будет, если вся эта гора начнёт резко таять, можно только догадаться. Неизвестно, справится ли с нагрузкой ливневая канализация. Городские власти отрапортовали, что у них всё под контролем. Сотрудники коммунальных служб объезжают проблемные территории и чистят ливнёвки. Конечно, хочется надеяться, что слова чиновников не разойдутся с делом. Впрочем, они всегда могут сказать, как та лошадь, год которой начался на неделе: «Ну не шмогла я, не шмогла».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»