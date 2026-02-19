Калининградская область лишилась 300 млн рублей налога на игорный бизнес

В текущем году бюджет Калининградской области лишится 300 миллионов рублей из-за того, что налог на игорный бизнес переходит на федеральный уровень. За соответствующие поправки проголосовали депутаты Законодательного собрания на очередном заседании в четверг, 19 февраля.
С докладом выступил министр финансов региона Виктор Порембский: «Все решения приняты на федеральном уровне. В ноябре прошлого года был внесён соответствующий законопроект, игорный бизнес отнесён к категории федеральных».
Глава ведомства напомнил, что с этого года ставки этого налога устанавливает Налоговый кодекс Российской Федерации, а не регионы, как это было раньше.
«Мы оцениваем наши потери — это около 300 миллионов рублей. Формируя бюджет, мы уже знали о таком решении», — заключил глава областного минфина.
При этом регионы получат отчисления налога на прибыль, которым обложат букмекерские конторы и тотализаторы.
В России действуют следующие игорные зоны:
- «Красная Поляна» в селе Эстосадок Адлерского района Сочи (Краснодарский край);
- «Приморье» на берегу бухты Муравьиная в Артёмовском городском округе Приморского края;
- «Сибирская монета» в Алтайском районе Алтайского края;
- «Янтарная» в посёлке Куликово Калининградской области.
В 2026 году Калининградская область получит из федерального бюджета почти 46 млрд рублей.