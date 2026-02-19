Калининградская область лишилась 300 млн рублей налога на игорный бизнес

ВКонтакте

В текущем году бюджет Калининградской области лишится 300 миллионов рублей из-за того, что налог на игорный бизнес переходит на федеральный уровень. За соответствующие поправки проголосовали депутаты Законодательного собрания на очередном заседании в четверг, 19 февраля.

С докладом выступил министр финансов региона Виктор Порембский: «Все решения приняты на федеральном уровне. В ноябре прошлого года был внесён соответствующий законопроект, игорный бизнес отнесён к категории федеральных».

Глава ведомства напомнил, что с этого года ставки этого налога устанавливает Налоговый кодекс Российской Федерации, а не регионы, как это было раньше.

«Мы оцениваем наши потери — это около 300 миллионов рублей. Формируя бюджет, мы уже знали о таком решении», — заключил глава областного минфина.

При этом регионы получат отчисления налога на прибыль, которым обложат букмекерские конторы и тотализаторы.

