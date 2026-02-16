Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об «облепиховом чае» из Железнодорожного

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В семье Ксении меняли фильтр на выходных — он оказался полон ржавых хлопьев. Фото: Ксения

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем водоснабжении в посёлке Железнодорожный Правдинского района. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Местные жители рассказали «Клопс», что вода у них всё ещё мутная. В поле зрения СК РФ проблема посёлка попала в понедельник, 16 февраля. Это случилось после публикации в «Клопс» статьи о том, что из кранов в посёлке часами течёт жидкость, напоминающая цветом облепиховый чай или апельсиновый сок, но никак не водопроводную воду.

Фото: Светлана

СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — отмечено в сообщении ведомства. Председатель Следственного комитета РФ намерен держать возбуждённое по этому поводу уголовное дело на контроле, ему будут докладывать о ходе и результатах расследования. Тем временем жители посёлка всё ещё пользуются бутилированной водой. «Цвет, конечно, изменился, — говорит Светлана с улицы Первомайской. — На глаз светлая. Но если в стакан налить, мутная с жёлтым оттенком. А у кого-то так и течёт тёмного цвета». Информация о вмешательстве Следственного комитета людей очень воодушевила — у них наконец появилась надежда, что ситуацию можно переломить к лучшему.

А пока водопроводные фильтры всё так же забиваются очень быстро. Другая жительница посёлка показала свой бачок унитаза — таким он стал уже через несколько недель после замены.