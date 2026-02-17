«Детские болезни»: почему новые троллейбусы в Калининграде массово вышли из строя

ВКонтакте

В Калининграде массовая поломка новых троллейбусов «Синара» на маршруте №2 вызвана «детскими болезнями», связанными с переходом на отечественные комплектующие. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 17 февраля.

«Когда мы всей страной принимаем решение, что переходим на отечественный автопром, троллейбусопром, трамвайпром, мы понимаем, что идём в сложные процессы. Обратной стороной технологического суверенитета является то, что мы начинаем отлавливать детские болезни», — сказала Дятлова.

По словам сити-менеджера, проблемы возникли после замены ряда импортных узлов на отечественные аналоги. В процессе эксплуатации выявились сбои. Они были связаны, в частности, с намоканием элементов на крыше троллейбуса при переходе с контактной сети на автономный ход.

В Калининград приехала делегация завода-изготовителя из Челябинска. Специалисты совместно с сотрудниками местного перевозчика анализируют причины поломок.

«В этот момент площадка «Калининград-ГорТранса» стала мозговым центром, чтобы разобрать, что произошло и почему произошло», — отметила Дятлова.

По её словам, удалось выявить дефектный блок, поставленный сторонними российскими подрядчиками. Сейчас рассматривается вариант полной замены этих узлов на всей партии троллейбусов. Временное техническое решение уже позволило вернуть машины на линию.

Глава администрации подчеркнула, что техника находится на гарантии, а выявленные недоработки будут устраняться совместно с производителем.

«Мы либо за свой суверенитет, либо вместе делаем так, чтобы наши троллейбусы становились лучше, помогая находить детские болезни и их устранять», — заявила Дятлова.

Сити-менеджер считает, что Калининград стал своего рода тестовой площадкой для новой линейки российских троллейбусов. Выявленные здесь проблемы помогут доработать технику в целом по стране.