К оттепели Калининград будут готовить заранее — Елена Дятлова

Калининградские власти готовы к наступлению оттепели и массовому таянию снега. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова заявила на оперативном совещании в администрации города во вторник, 17 февраля.

Как подчеркнула Елена Дятлова, «ровно с 30 декабря» все городские службы функционируют в режиме повышенной готовности и делают свою работу «что бы ни происходило». С улиц вывозят снег, превентивно обрабатывают дорожную сеть, очищают тротуары.

Однако всё равно не обходится без форс-мажоров: во время оттепели на прошлой неделе в нескольких местах пришлось ликвидировать подтопление. Сити-менеджер объяснила, что решётки ливневой канализации чистили в штатном режиме. Но как раз в ночь перед потеплением прошёл обильный снегопад, и зазоры опять оказались забиты.

«Мы вышли и планомерно начали делать повторно, — говорит Дятлова. — Мы сформировали оперативные мобильные бригады сотрудников «Чистоты» и отправили их не на уборку тротуаров, а на прочистку этих решёток».

По мнению сити-менеджера, чтобы избежать подобных ситуаций впредь, к ним нужно готовиться заранее и оперативно принимать решения. Такая работа, по её словам, сегодня организована в администрации Калининграда. Чиновники даже лично объезжают город, не ограничиваясь наблюдениям по камерам «Безопасного города».

Мне хотелось проехать по точкам, где фиксировали подтопление, — рассказала сити-менеджер. — К 12 часам большинство мест было ликвидировано».

Чтобы оптимально использовать человеческий и технический ресурс, наиболее проблемные точки определяют с помощью современных технологий. В городе работает специальный штаб, который аккумулирует все жалобы и обращения граждан и оперативно выстраивает логистику перемещения мобильных бригад.

«Чтобы они не метались по городу, а планомерно передвигались от точки к точке, — пояснила Дятлова. — Либо в приоритете места, где масштабное подтопление, которое закрывает большую часть уличной дорожной сети или делает невозможным проезд транспорта».