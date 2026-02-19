Детсад в посёлке под Озёрском четвёртый день не работает из-за отсутствия воды, а в домах из крана идёт глина (видео)

ВКонтакте

В посёлке Юдино Озёрского района из-за отсутствия воды вот уже четвёртый день не работает детский сад. Об этом в четверг, 19 февраля, «Клопс» сообщили местные жители.

По словам собеседника «Клопс», родителям приходится брать отпуск за свой счёт, чтобы сидеть с детьми. «Мне пришлось написать заявление на неделю, — рассказала Екатерина. — Но я не миллионерша, надо работать, чтобы содержать семью. А куда девать ребёнка?»

В детсаду Юдино — 80 детей. Как отметила Екатерина, весь посёлок сидит без воды. Сама она проживает в посёлке Крушинино.

«У нас тоже постоянные проблемы с водоснабжением, — сообщила женщина. — В некоторых домах совсем нет воды. У кого есть — течёт тёмная, глинистая, с отвратительным запахом. В нашем посёлке у всех котелковое отопление. Систему периодически надо подпитывать водой, а как это делать, если в трубах сухо? Люди из-за сильных морозов вынуждены запускать котлы, и все боятся — без воды они могут взорваться».

Вода в дома поступает из водонапорной башни. Система водоснабжения здесь ещё с довоенных времён. Жители посёлков постоянно жалуются на плохую воду или её отсутствие, но получают, как подчеркнула Екатерина, лишь отписки.

«Вчера мы опять обращались в районную администрацию, там сказали, что у нас идут работы, — сказала собеседник «Клопс». — Я говорю ей, ну какие работы? Никого нет, ну мы что, мы тут не видим, что ли?»

Пожаловались люди и в чат-бот губернатора. «Там ответили, что рассматривать вопрос о приведении нашей водонапорной башни в удовлетворительное состояние будут в третьем квартале этого года», — заключила Екатерина.

Обновлено в 19:10

В районной администрации прокомментировали ситуацию, сообщив, что специалисты уже работают над решением проблемы. Предполагается, что на это потребуется до двух дней. Родителям предложена альтернатива: на время отсутствия воды малышей можно временно водить в детские сады соседних посёлков — Олехово и Красноярское, где созданы все условия.

Специалисты «Водоканала» также объяснили, что, помимо проблем с насосом, на ситуацию влияет то, что из систем активно забирается вода для тушения пожаров. Из-за этого в трубах изменился поток, что вызвало кратковременный подъём отложений. Представители организации добавили, что накануне общались с жителями, ситуация уже стабилизируется. Ориентировочно до конца дня режим водоснабжения восстановится.