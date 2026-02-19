«Везти бесплатно — значит работать бесплатно»: кондуктор калининградского автобуса №25 — о конфликте с пассажиром

ВКонтакте

Если в автобусе не работает валидатор, калининградцы без возражений оплачивают проезд наличными, через приложение «Волна Балтики», QR-код или переводят на карту кондуктору в обмен на чек. Об этом «Клопс» рассказал кондуктор Алексей (имя изменено), комментируя недавний конфликт с пассажиром, который не смог расплатиться и был высажен.

«Валидаторы не работали. Это классика. Многие переводят, получают чек и едут молча счастливые. Но иногда попадают те, кто отказывается», — говорит Алексей.

В муниципальном Центре организации движения и пассажирских перевозок подтвердили, что 9 февраля с 16:54 до 17:38 специалисты зафиксировали кратковременные сбои в системе. Причиной стало нарушение работы каналов связи банка-эквайера. Именно в этот момент калининградец сел в автобус.

Если пассажир откажется заплатить наличными или другим способом, он может ехать бесплатно: это предусмотрено договором с перевозчиком. Частники с таким положением дел не согласны: их убытки не компенсируются.

«Везти бесплатно — значит работать бесплатно. Ни один частник эти деньги экипажу не вернёт. Это не «Калининград-ГорТранс», которому платят из бюджета. Тут водители и так на грани выживания, и возить бесплатно мы не можем, — пояснил Алексей.

По его словам, при сбоях в работе терминалов кондукторы вынуждены терпеть недовольство пассажиров. Проблема возникает из-за того, что билет, оплаченный «Волной Балтики», дешевле купленного за наличные на 11 рублей, то есть на треть.