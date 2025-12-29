В Калининграде на время праздников скорректируют режим работы пригородных касс. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в понедельник, 29 декабря.
Вносятся следующие изменения:
- с 1 по 11 января 2026 года на Южном вокзале будет работать три пригородных кассы. Дополнительная касса будет открыта с 9:30 до 17:55.
- на станции Чкаловск пригородная касса будет работать ежедневно с 9:50 до 14:25.
- на станции Кутузово-Новое 1 января касса будет закрыта, а с 2 по 11 число будет работать с 9:45 до 16:35.
В Калининградской области на новогодних выходных изменится расписание пригородных поездов.