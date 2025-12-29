ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на время праздников скорректируют режим работы пригородных касс. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в понедельник, 29 декабря.

Вносятся следующие изменения: