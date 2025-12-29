10:17

В Калининграде на время праздников скорректируют режим работы пригородных касс

  1. Калининград
В Калининграде на время праздников скорректируют режим работы пригородных касс. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в понедельник, 29 декабря.

Вносятся следующие изменения: 

  • с 1 по 11 января 2026 года на Южном вокзале будет работать три пригородных кассы. Дополнительная касса будет открыта с 9:30 до 17:55.
  • на станции Чкаловск пригородная касса будет работать ежедневно с 9:50 до 14:25.
  • на станции Кутузово-Новое 1 января касса будет закрыта, а с 2 по 11 число будет работать с 9:45 до 16:35.

В Калининградской области на новогодних выходных изменится расписание пригородных поездов.

Тема:
Новый год 2026
