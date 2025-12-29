Снежный Новый год в Калининграде и последствия урагана: 6 событий, которые обсуждали в выходные

1. В ночь с 27 на 28 декабря в области бушевал ураган . Ветер повалил новогодние украшения на площади Победы, на Московском проспекте пострадали деревья, сорвало порывами рекламные баннеры. В микрорайоне Аксакова стихия тоже сделала своё дело: там попадали дорожные знаки. Колесо обозрения в Зеленоградске еле выдержало непогоду: конструкцию шатало, кабинки мотались из стороны в сторону.

2. В Пионерском в ночь на 28 декабря из-за сильного ветра упала стела с флагами на перекрёстке улиц Портовой и Рабочей. Конструкция рухнула на проезжую часть и частично перекрыла движение в сторону Светлогорска. Водителям приходилось объезжать препятствие через островок безопасности и встречную полосу. По словам очевидцев, стелу продолжает раскачивать ветром, информации о пострадавших нет.

3. Из-за урагана все вечерние рейсы, прибывающие в Калининград 28 декабря с 18:35, задерживались. В ожидании находились 12 самолётов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировска и Самары, задержки составляли от 25 минут до 5 часов 45 минут.

4. Грядущий Новый год может стать для Калининградской области самым снежным с 2005 года. В Калининграде и на западе региона высота сугробов может достигнуть 15–30 сантиметров, на востоке снега будет меньше. Синоптики отмечают, что за последние 20 лет 31 декабря на метеостанции не фиксировали более 7 см снега. Активные снегопады ожидаются уже с завтрашнего вечера.

5. В Калининграде 23-летний иностранный студент похитил банковскую карту и потратил с неё около 6 тысяч рублей. По данным полиции, молодой человек нашёл карту на улице и расплатился ею за алкоголь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

6. В воскресенье, 28 декабря, стало известно, что 35-летний Евгений Азаматов назначен главным тренером молодёжной команды «Балтики». С 2020 года он работал в тренерском штабе академии балтийцев, в том числе с командами ЮФЛ Северо-Запад. Азаматов — воспитанник карагандинского «Шахтёра», бронзовый призёр чемпионата Казахстана с «Актобе» и участник квалификации Лиги Европы УЕФА.