Все вечерние рейсы в Калининград задерживаются

Все рейсы, которые должны были приземлиться в Калининграде 28 декабря начиная с 18:35, задерживаются. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Храброво.

В листе ожидания 12 бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировска и Самары. Прибытие откладывается от 25 минут до 5 часов 45 минут. Также вовремя не смогли улететь пассажиры четырёх рейсов в Москву. Вылет лайнеров в Шереметьево и Домодедово отложен до 00:10 минут.