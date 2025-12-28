Никакого новогоднего настроения: сильный ветер побил украшения в Калининграде и расшатал колесо обозрения в Зеленоградске

В Калининграде из-за сильного ветра побило новогодние украшения на площади Победы, а также погнуло ёлку. На месте происшествия побывал фотокорреспондент «Клопс».
Кроме того, пострадали и деревья на Московском проспекте. Повалило и рекламные баннеры.
Как сообщили «Клопс» очевидцы, на улице Аксакова от ветра упали дорожные знаки.
В Пионерском из-за шторма буй притащило к берегу.
Колесо обозрения в Зеленоградске еле выдержало ветер: кабинки шатались из стороны в сторону.
Также во многих городах области из-за ветра попадали деревья.
Как сообщили в региональном МЧС, штормовое предупреждение в Калининградской области отменили. На территории региона сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду.