Никакого новогоднего настроения: сильный ветер побил украшения в Калининграде и расшатал колесо обозрения в Зеленоградске

В Калининграде из-за сильного ветра побило новогодние украшения на площади Победы, а также погнуло ёлку. На месте происшествия побывал фотокорреспондент «Клопс».

Кроме того, пострадали и деревья на Московском проспекте. Повалило и рекламные баннеры.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Как сообщили «Клопс» очевидцы, на улице Аксакова от ветра упали дорожные знаки.

В Пионерском из-за шторма буй притащило к берегу.

Фото: «Клопс»

Колесо обозрения в Зеленоградске еле выдержало ветер: кабинки шатались из стороны в сторону.

Колесо обозрения в Зеленоградске. Видео: очевидец

Также во многих городах области из-за ветра попадали деревья.

Фото: очевидец

Как сообщили в региональном МЧС, штормовое предупреждение в Калининградской области отменили. На территории региона сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду.

