Калининград ждёт самый снежный Новый год за последние 20 лет — синоптики

Грядущий Новый год может оказаться для региона самым снежным с 2005 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Сугробы в Калининграде и на западе региона могут вырасти до 15-30 сантиметров. На востоке слой осадков будет менее внушительным.
«Судя по всему, Калининград ждёт самый снежный Новый год за последние 20 лет — выше 7 см снега на метеостанции 31 декабря ещё не было зафиксировано в последние два десятилетия. А погружаться в снежные пейзажи мы начнём уже завтра вечером», — предупредили синоптики.
С 30 декабря температура воздуха опустится ниже нуля, а 31 числа градусники покажут от -5 °С до -1 °С. В новогоднюю ночь ожидаются снегопад и ветер. Первые дни 2026 года удивят жителей Калининградской области настоящей зимней погодой.