Калининград ждёт самый снежный Новый год за последние 20 лет — синоптики

Грядущий Новый год может оказаться для региона самым снежным с 2005 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сугробы в Калининграде и на западе региона могут вырасти до 15-30 сантиметров. На востоке слой осадков будет менее внушительным.

«Судя по всему, Калининград ждёт самый снежный Новый год за последние 20 лет — выше 7 см снега на метеостанции 31 декабря ещё не было зафиксировано в последние два десятилетия. А погружаться в снежные пейзажи мы начнём уже завтра вечером», — предупредили синоптики.