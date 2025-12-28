В Пионерском из-за ветра рухнула стела и перегородила проезд в сторону Светлогорска (фото)

ВКонтакте

В Пионерском в период усиления ветра упала стела с флагами на пересечении улиц Портовая и Рабочая. Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье, 28 декабря, рассказали «Клопс» очевидцы.

Конструкция рухнула прямо на проезжую часть и частично перегородила движение. Автомобилистам приходится двигаться через островок безопасности и встречную полосу, чтобы проехать в сторону Светлогорска. Очевидцы отмечают, что стелу продолжает раскачивать порывами ветра — по их словам, конструкция периодически «катается» по дороге, создавая опасность для машин. Информации о пострадавших на данный момент нет.