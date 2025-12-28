Пошёл на повышение: в «Балтике» новый тренер

35-летний Евгений Азаматов стал новым главным тренером молодёжной «Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба в воскресенье, 28 декабря.
В 2020 году специалист присоединился к тренерскому штабу академии балтийцев, где успел поработать с разными командами, в том числе с двумя коллективами, выступавшими в Юношеской футбольной лиге Северо-Запад.
Евгений Азаматов является воспитанником карагандинского «Шахтёра». Вместе с клубом «Актобе» становился бронзовым призёром Премьер-Лиги Казахстана, играл в квалификационных матчах Лиги Европы УЕФА.
«Балтика» расторгла контракты с защитниками Амиром Мохаммадом и Диего Луной.