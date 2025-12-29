Жителей Калининградской области призвали готовиться к погодному переполоху в последние дни года

ВКонтакте

Жителей региона призвали готовиться к погодному переполоху в последние дни года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В ближайшие дни в область начнёт поступать холодный северный воздух. Из-за циклона над европейской частью России Балтика станет «генератором» мощной конвективной облачности. Уже к вечеру понедельника температура в регионе опустится до 0 °C и ниже, дождь сменится снегом и снежной крупой.

Снегопады, по предварительным прогнозам, продлятся до 31 декабря. Под наиболее сильные снежные заряды попадёт запад области, включая Калининград. Одновременно усилится ветер: на побережье порывы могут достигать штормовых значений. Метеоусловия осложнят ситуацию на дорогах — ожидаются ухудшение видимости, гололедица и снежные заносы.

Понедельник

Ночью в Калининграде и области ожидается +2…+4 °C, на востоке — до 0…+2 °C, у побережья — до +6 °C. Существенных осадков не прогнозируется. Днём температура сохранится в пределах +2…+4 °C, но к вечеру на востоке региона похолодает до 0…-2 °C.

В течение дня пройдут кратковременные заряды смешанных осадков — от дождя и крупы до мокрого снега. Северо-западный ветер усилится: в Калининграде порывы достигнут 12–15 м/с, на побережье — до 20–21 м/с.

Вторник

Ночью температура в области опустится до 0…-3 °C, днём — около 0…-1 °C, у моря будет теплее. Ожидаются интенсивные заряды снега, мокрого снега и снежной крупы, местами возможны грозы. В первую очередь непогода затронет западные районы и Калининград.

На побережье в течение суток сохранится сильный ветер с порывами до 21–23 м/с. В отдельных районах возможны метель и позёмок.

Среда

Ночью столбики термометров опустятся до -1…-4 °C, на востоке — до -6 °C. Снегопады продолжатся на западе области и в Калининграде, местами возможны метели. Днём температура составит -1…-3 °C, вечером похолодает до -8 °C.

Ветер постепенно ослабеет, но на побережье останется порывистым.

Какая будет новогодняя ночь

По предварительным данным, в ночь на 1 января регион окажется под влиянием антициклона. Ожидается спокойная зимняя погода: без существенных осадков, со слабым ветром и морозами до -5…-10 °C.